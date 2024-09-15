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學者：台鐵公司化成果 需要數據分析

聯合報／ 記者葉冠妤邱瓊玉／台北報導
中山大學財務管理學系特聘教授張玉山預估，至少要花上十年，才能改變台鐵公司體質、組織文化。圖／聯合報系資料照片
中山大學財務管理學系特聘教授張玉山預估，至少要花上十年，才能改變台鐵公司體質、組織文化。圖／聯合報系資料照片

普悠瑪事故、太魯閣號事故，促成台鐵公司化，強調要落實安全改革，然而台鐵公司掛牌上路九個月以來，交通學者認為，台鐵公司化後的營運、安全、服務品質改善與否，仍有待觀察。中山大學財務管理學系特聘教授張玉山強調，公司化才剛開始，預估至少要花上十年，才能改變台鐵公司體質、組織文化。

根據台鐵公司統計，今年截至七月，客運量達一七九九萬餘人次，每日平均乘客約五十八萬人次，較去年同期增加約一成，不過列車準點率，卻比去年同期減少一點八四個百分點，以七月為例，準點率僅百分之九十點四七，較上月減少三點八七個百分點，也較去年同期減少五點八一個百分點。

成大交通管理系副教授鄭永祥認為，記功獎勵必須建立在具體事實上，才能讓人信服，若以「推動」公司化作為獎勵理由，確實有成功，但台鐵公司化後的營運、安全、服務品質改善，仍有待觀察，公司化的正面效益，需要數據分析，拉長時間才看得出來。

台灣鐵道暨國土規畫學會表示，台鐵公司化後，最大好處是敘獎比過去彈性，也讓員工有更多被獎勵的機會，但這次敘獎，引發員工不滿，代表台鐵組織管理上仍溝通不足，這是台鐵管理階層需要多著力之處。

至於台鐵公司化後，台鐵表現是否提升？鐵道學會表示，公司化只是組織變革，財務體系的改變才能帶來最大進程，目前尚無法評論公司化後表現。

台大土木工程學系教授、台大先進公共運輸研究中心主任張學孔說，台鐵公司化後，管理階層更有責任思考永續經營，如果自己是台鐵董事長，就會率領一級主管分薪水給所有同仁當獎金，畢竟沒有這些員工，就不會有台鐵公司化。

台鐵公司化 財務 鐵道

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