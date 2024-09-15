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新聞眼／台鐵改革無感 先肥了高層

聯合報／ 本報記者周湘芸邱瓊玉
台鐵公司化未滿一年，從員工待遇、行車安全到工作環境，已多次引發基層怒吼，車輛故障、班次延誤等狀況仍時有所聞。圖／聯合報系資料照片
台鐵公司化未滿一年，從員工待遇、行車安全到工作環境，已多次引發基層怒吼，車輛故障、班次延誤等狀況仍時有所聞。圖／聯合報系資料照片

為了落實安全改革，國營「台灣鐵路股份有限公司」於今年元旦正式掛牌營運，台鐵更將「安全憲章」張貼於公司入口處，然而公司化後的首項改革，卻是先調漲董事長及總經理薪資，如今更爆出董事長自己記自己大功一支，反觀基層員工不僅遲未調薪，說好的三節出勤津貼也從現金變禮券，難怪引發員工不滿，更讓國營事業養肥貓的爭議再添一樁。

今年○四○三地震、凱米颱風震毀東部路廊，鐵公路至今遇上大雨仍一再中斷，儘管天然災害難以完全歸責於主管機關，但六月廿一日，一列二二九次新自強號北上經花蓮秀林鄉遭土石流覆蓋軌道，造成列車出軌，事後爆出監視器在事故前十九分鐘就拍到土石流堵住隧道口畫面，卻無人通報，引發各界譁然，也凸顯在結構性的人力問題仍未改善。

面對台鐵的「低級疏失」，董事長杜微當時表示，已向交通部自請處分，然而八月卻爆出交通部通過台鐵董事長與總經理薪給標準調整，調薪幅度高達四成，還溯及既往到今年一月，公司化安全改革成果，全民尚未享受到，倒是董總薪水先跟上國營事業水平，不免讓人有種本末倒置之感。

實際上，台鐵公司化後，面臨兩千多名人力缺口，截至去年底，宜花東地區年資未滿十年員工占逾五成，花蓮電務段年資未滿十年員工更占五成六，原預計今年招募九三六名新血，但年初首度招考僅正取七五六人，資深專業技術人力欠缺，不僅不利技術及經驗傳承，面對突如其來的天災，更沒有多餘人力做防範工作，安全改革也打上大問號。

台鐵的經營從來就不只是「火車會動就好」，基層員工是公司維運的關鍵，但公司化未滿一年，從員工待遇、行車安全到工作環境，已多次引發基層怒吼，車輛故障、班次延誤等狀況仍時有所聞。若連公司治理最重要的「員工管理」都難以讓外界信服，又要如何說服外界最期盼的安全及服務有信心完成改革。

人力 台鐵公司化 花蓮

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