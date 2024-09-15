台鐵董總邀「大功」 董事不認同

台鐵今年元旦起公司化，但人力不足、安全問題仍不斷浮出檯面，又爆出台鐵高層以「督導辦理公司化轉型改革業務」名義申請記功，引發基層員工不滿。台鐵公司董事認為，台鐵公司化後未達到預期目標，無法理解有何記功理由，也有董事批評，台鐵高層如果對公司化有信心，就應該先拿出「成果」說服員工。

台鐵今年公司化後，外界期許制度及安全能有相關改革，但截至目前，人力荒問題持續未解，今年又因○四○三花蓮地震及凱米颱風導致東部路段災情不斷。台鐵公司勞工董事吳長智直言，台鐵公司化至今沒有任何改變，當初說會讓員工在作業上更方便，根本是不切實際的說法，無法理解有何記功理由。

吳長智批評，台鐵安全一直是大家都期盼的目標，但公司化至今八個多月，無論是管理還是基層作業，都看不出更好的改革，只是疊床架屋，讓基層幹部壓力更大，像是作業流程更加繁瑣，不斷處理瑣碎的文書業務也造成現場人員壓力。

吳長智說，照理說，公司化應該重新整合各單位，但目前為止，公司用人都沒有在刀口上，很多單位做的事都是重複的，以公司治理的角度來看可說是非常失敗。

另有不具名董事表示，從先前的董、總加薪到這次的敘獎，在董事會上都沒有經過廣泛討論，如果董、總對公司化後的表現有這麼大的信心，應該先在經營表現上拿出成果，說服員工。

他認為，台鐵公司化至今，人力招募情形尚未到位，不少新進人員報到又離職，尤其當前最需要人力的花東電務段，人力依舊嚴重不足，雖然近期董事會上討論重新調整招募標準及員工福利待遇，但至今還未通過。目前也還沒有明顯看到公司化後的收入績效改善。