聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵董總邀「大功」 董事不認同

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台鐵產工上月揭露台鐵董總為自己加薪四成，又爆出以「督導辦理公司化轉型改革業務」名義申請記大功，引發基層員工不滿。圖／台鐵產業工會提供
台鐵產工上月揭露台鐵董總為自己加薪四成，又爆出以「督導辦理公司化轉型改革業務」名義申請記大功，引發基層員工不滿。圖／台鐵產業工會提供

台鐵今年元旦起公司化，但人力不足、安全問題仍不斷浮出檯面，又爆出台鐵高層以「督導辦理公司化轉型改革業務」名義申請記功，引發基層員工不滿。台鐵公司董事認為，台鐵公司化後未達到預期目標，無法理解有何記功理由，也有董事批評，台鐵高層如果對公司化有信心，就應該先拿出「成果」說服員工。

台鐵今年公司化後，外界期許制度及安全能有相關改革，但截至目前，人力荒問題持續未解，今年又因○四○三花蓮地震及凱米颱風導致東部路段災情不斷。台鐵公司勞工董事吳長智直言，台鐵公司化至今沒有任何改變，當初說會讓員工在作業上更方便，根本是不切實際的說法，無法理解有何記功理由。

吳長智批評，台鐵安全一直是大家都期盼的目標，但公司化至今八個多月，無論是管理還是基層作業，都看不出更好的改革，只是疊床架屋，讓基層幹部壓力更大，像是作業流程更加繁瑣，不斷處理瑣碎的文書業務也造成現場人員壓力。

吳長智說，照理說，公司化應該重新整合各單位，但目前為止，公司用人都沒有在刀口上，很多單位做的事都是重複的，以公司治理的角度來看可說是非常失敗。

另有不具名董事表示，從先前的董、總加薪到這次的敘獎，在董事會上都沒有經過廣泛討論，如果董、總對公司化後的表現有這麼大的信心，應該先在經營表現上拿出成果，說服員工。

他認為，台鐵公司化至今，人力招募情形尚未到位，不少新進人員報到又離職，尤其當前最需要人力的花東電務段，人力依舊嚴重不足，雖然近期董事會上討論重新調整招募標準及員工福利待遇，但至今還未通過。目前也還沒有明顯看到公司化後的收入績效改善。

人力 台鐵公司化 壓力

延伸閱讀

今年2起陸艇偷渡…白委林憶君揭海巡難偵搜原因 再示警這件事

產工爆料台鐵董事長申請大功1支 怒轟4過失：該記過

曾提前8天神準預測凱米颱風侵台 氣象署再搬出AI追蹤輕颱貝碧佳

入不敷出 專家示警：長照發展基金再過2、3年恐耗盡

相關新聞

上月才加薪 台鐵董座被爆自己記自己大功

台鐵公司化上路九個多月，先後爆出公司化後，董總先加薪、員工出勤獎金變禮券等爭議，台鐵產業工會昨爆料，指台鐵公司董事長杜微...

台鐵董總邀「大功」 董事不認同

台鐵今年元旦起公司化，但人力不足、安全問題仍不斷浮出檯面，又爆出台鐵高層以「督導辦理公司化轉型改革業務」名義申請記功，引...

新聞眼／台鐵改革無感 先肥了高層

為了落實安全改革，國營「台灣鐵路股份有限公司」於今年元旦正式掛牌營運，台鐵更將「安全憲章」張貼於公司入口處，然而公司化後...

日研究高血壓疫苗 完成二期臨床

全台超過五百萬人罹患高血壓，但約三成患者被診斷高血壓後，卻未規律用藥，導致病況控制不佳。日本大阪大學教授森下龍團隊研發的...

學者：台鐵公司化成果 需要數據分析

普悠瑪事故、太魯閣號事故，促成台鐵公司化，強調要落實安全改革，然而台鐵公司掛牌上路九個月以來，交通學者認為，台鐵公司化後...

國道今交通量87.3百萬車公里 15日留意北向5路段易壅塞

高公局今（14）日指出，截至18時，國道交通量為87.3百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。