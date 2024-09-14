永樂座、底加書店重開幕 公館商圈展文化新風情

中央社／ 台北14日電

台北公館商圈展現文化新風情，獨立書店永樂座、底加書店，兩家書店採複合經營模式服務讀者，今天重新開幕，晚間擁入近百位民眾參觀，為商圈帶來新活力。

永樂座負責人、作家石芳瑜表示，原本今年的計畫就是結束營業，沒想到有新盟友加入，底加書店訴求年輕化、動漫主題及社會學，與永樂座的文學藝術及竹風書店的二手書互有區隔，等於同一個地方有3種以上不同的選擇，客層各自獨立，對彼此的領域卻又有加分效果，她自己也相當期待。

底加書店負責人、奇異果文創創辦人劉定綱告訴中央社記者，「底加」原本在師大商圈就是陪伴學生的友善基地，現在搬來公館還是能吸引學生族群，今天下午就來了許多老顧客及朋友，在「底加」的試閱區看書、玩桌遊，希望這樣的人氣可以持續下去。

劉定綱也提到活動表演區的節目，下週四（19日）第一場的Open Mic演出「麥克風底加」將正式上場，主題「在台灣讀書犯法嗎」，消息才公布就有許多人來報名，目前已額滿，讓他對台灣喜劇人才的能量感到驚訝。

劉定綱說，「麥克風底加」將固定隔週四推出，表演者在5分鐘內嘗試表現自己新寫的笑話、歌曲，詩歌朗誦也好，自彈自唱也好，回饋來自觀眾打賞，歡迎各方人馬上台。觀眾買票入座，可享用一杯飲料。

今天書店現場十分熱鬧，除了年輕讀者外，也來了許多文友到場支持，包括書林出版董事長蘇正隆、唐山書店負責人陳隆昊、允晨文化發行人廖志峰、資深書店工作者羅玫玲、音樂策展人吳家恆、作家楊双子等人。

永樂座在台北文化圈有一定知名度，10多年來舉辦許多講座及文學活動，原本公告今年7月底熄燈，卻因「底加書店」原址房東另有他用、被迫搬遷，兩家書店很快激盪創意、談妥合作，盼能為台北打造文化新地標，同時思考獨立書店新的可能性，也為閱讀市場投注新的能量。

獨立書店 觀眾

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