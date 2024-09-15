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新冠疫苗接種率低 桃市中市鼓勵接種

聯合報／ 記者鄭國樑趙容萱／連線報導

新冠肺炎疫情退燒，桃園市審計處查核，莫德納XBB疫苗去年9月開打到今年4月，桃園首劑接種率僅8.72%低於全國平均，與新北並列六都第五，去年銷毀屆期XBB疫苗6181瓶；台中市衛生局今年迄今XBB接種率11.9%，六都第三。因應新冠流感化，新型疫苗10月開打，衛生局將積極催打。

桃園市審計處查核疫苗接種情形，統計桃園莫德納XBB.1.5疫苗去年9月至今年4月中第1劑接種率8.72％、第2劑接種率0.03％都偏低，建請市府加強宣導並建立民眾預防接種觀念。

另依中央統計，台中市截至今年9月10日，中市XBB.1.5疫苗接種率11.90%；台中市XBB疫苗屆期銷毀則有51瓶。

桃園市衛生局說明，去年9月底配合中央推動注射莫德納XBB.1.5疫苗，10月又配合打流感及長者肺炎鏈球菌疫苗，疫苗種類多加上新冠疫情趨緩，長者多傾向選擇先接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，部分醫療院所也反映，現在沒有贈品，對長輩等族群而言欠缺誘因，打氣下滑。

依疾管署統計9月1日至7日新冠門急診就診1萬2576人次，比前一周下降近3成，為今年以來的新冠疫情最低點。不過，桃園市衛生局強調防疫不能大意，10月起會配合推動新型COVID-19 JN.1疫苗、流感疫苗接種，鼓勵合約醫療院所增加疫苗門診及提供到宅接種服務等，積極宣導催打。

台中市衛生局也說，屆期疫苗銷毀數量與當時接種情形有關，若「打氣好」會向中央或自購多一點，若不如預期，就可能銷毀數量大增。由於新冠肺炎每年流行病毒株不同，仍將持續鼓勵接種。

桃園 流感疫苗 衛生局

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