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秋節活動 嘉市逐光月影 屏東千人會烤

聯合報／ 本報記者／連線報導
嘉市2024「光織影舞」昨晚開幕，用火光與光影點亮北香湖。圖／嘉市府提供
嘉市2024「光織影舞」昨晚開幕，用火光與光影點亮北香湖。圖／嘉市府提供

中秋節將屆，嘉南各縣市秋節活動爭相登場，嘉義市2024光織影舞昨晚在北香湖公園盛大展開，今年以「逐光月影」為主題，夢幻又詩意。嘉義縣鹿草鄉中秋博餅活動重磅回歸，民眾歡樂擲骰拿月餅；高雄、台南不約而同推出熱氣球，屏東潮州則舉辦「千人神蝦大會烤」， 提前歡度佳節。

嘉市2024光織影舞昨晚開幕，今年以嘉義古名「桃城」為策展核心、「逐光月影」為主題，營造夢幻又詩意光影桃花源。開幕由「即將成真」火舞團躍上湖上舞台點亮北香湖。直徑7公尺的巨型竹編月亮，將北香湖公園化身為城市戶外藝術館，活動至29日止，市長黃敏惠邀民眾體驗光影桃花源。

嘉縣鹿草鄉中秋博餅活動再度回歸，現場設8大桌，每桌容納36人，桌上擺滿可口月餅，民眾投擲6顆骰子，不同點數組合對應不同等級，再仿古代科舉排序，每桌狀元可參加決賽。

台南與高雄均推熱氣球，台南市昨起一連兩天在將軍港辦濱海韶光季，市長黃偉哲一早與市民欣賞熱氣球升空美景。下午有韶光市集及夕陽不插電音樂會。2024「高雄愛．月熱氣球」昨晨在愛河登場，身長28.3公尺的高雄熊熱氣球升空，萌翻愛河，民眾直呼「超療癒」。

高雄市鳳山誠義里昨晚封街烤肉，住戶攜家帶眷圍爐開吃，里長劉啟芳說，烤肉活動邁入第9年，今年多了骰子牛，蝦子、鹹豬肉。屏東縣潮州鎮公所昨午則在潮州鐵道園區辦「千人神蝦大會烤」，共3000人與會，今年準備1500斤的泰國蝦，千人大會烤的場面十分壯觀。

中秋節 嘉義 熱氣球

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