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高市公辦公營3醫院醫護 下月加薪1500元

聯合報／ 記者郭韋綺尤聰光／連線報導

高雄市衛生局昨宣布，下月起3家公辦公營市立醫院醫護每月加薪1500元，估計有1600人優先調薪。另台東縣持有「台東卡」的長者及身心障礙者，每人每月也將補助1500點社會福利點數，方便搭乘特約交通運輸工具，乘車福利補助全台最高。

高雄市立大同醫院經營權問題最近紛擾不已，高市衛生局昨宣布，第一線基層護理人員常處於輪班及高張力狀態，常規事務繁瑣，提升薪資待遇實屬必要。下月起民生、凱旋及中醫醫院3家公辦公營市立醫院醫護將加薪，市立醫院契約人員約占7成。

衛生局指高雄市共9家市立醫院，每名員工都是重要資產，應重視權益及福利。三家公辦公營市立醫院契約人員10月起加薪1500元，明年政府調薪會以今年調薪後的金額計算，至2025年為止，含雇主勞退提撥等所需經費共約5000萬元，由各醫院依常規原則自籌。

另台東縣政府希望長者及身心障礙者增加社會參與、走向社區，與台鐵、客運及計程車業者合作，凡持有「台東卡」者，每月將補助1500點社會福利點數，搭乘特約交通運輸工具。

縣長饒慶鈴說，長者及身心障礙者出外不便，因此結合現有交通資源，有效媒合乘車需求，未來也將委請負責執行縣府TTGO預約接送服務的機構組成愛心接送車隊，提供多元且適切的大眾運輸服務。

社會處指目前合作單位包括台鐵及東台灣、興東、普悠瑪等汽車客運、台灣大車隊等，其中台鐵可跨縣市使用。

台東 衛生局 高雄市

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