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國道今交通量87.3百萬車公里 15日留意北向5路段易壅塞

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高公局指出，截至18時，國道交通量為87.3百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
高公局指出，截至18時，國道交通量為87.3百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

高公局今（14）日指出，截至18時，國道交通量為87.3百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局表示，目前下午西部國道主要壅塞路段包括國1南向三重至五股、桃園至中壢、三義至台中系統、仁德系統至高科，國1高架堤頂至環北，國3南向中和至樹林、通霄至大甲、烏日至霧峰系統，國5南向石碇至坪林路段，其餘路段行車大致正常。

另查今日15時於國1南向129.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中、外線車道，於15時21分排除，造成後方車流回堵5公里；15時16分於國1北向342.3公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內側車道，於15時50分排除，造成後方車流回堵7公里 ；15時20分於國1南向165公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時47分排除，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局說，明(15)日為中秋節假期前一週日，預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議南部地區的國1國3北向用路人於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲，明日國道相關疏導措施包括：15-20時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。另假期間部分地區有局部短暫陣雨，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離並小心駕駛，以因應突發狀況。

國道 塞車

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