觀光署優宿專區升級 超過1700家平價旅宿
觀光署今天說，台灣旅宿網中的優宿專區升級，近期與地方政府合作，推薦超過1700家的平價旅宿，要鼓勵民眾在國內旅遊。
交通部觀光署今天發布新聞稿表示，為紓解國旅假日人潮，在台灣旅宿網設置「優宿專區」，收整全國超過千家旅宿業者的優惠方案，近期再與地方政府及國家風景區管理處合作，嚴選逾1700家平價優質旅宿，提供民眾平日出遊更多元、更便利的住宿選擇。
觀光署表示，台灣旅宿網除了可查詢全國合法旅宿業者名單外，近年也設置了「優宿專區」，作為整合「優惠」、「優質」住宿的資訊平台。
在住宿優惠部分，觀光署表示，持續與縣市政府合作，鼓勵旅宿業者提供平日住宿優惠方案，專區內除了一般住宿優惠外，亦有搭配各地活動的優惠資訊，目前已有1000多項的優惠方案。
優質住宿部分，觀光署表示，與縣市政府及國家風景區管理處攜手，以具有合法旅館或民宿登記證、通過稽查安檢，及參考114年公務人員出差住宿費上限、平日雙人房新台幣3500元的標準，用「合法」、「安心」、「平價」等3大訴求，推出「平價優質旅宿」，全國共計逾1700家，提供民眾平日出遊選擇。
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