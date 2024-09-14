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中秋節前周末國道部分路段湧車潮 高公局估明天5路段壅塞

中央社／ 台北14日電
下週二是中秋節，不少民眾利用這個週末提早返鄉過節，高公局預估明天國1北向南屯-后里等5路段將湧現車潮。情境示意圖。聯合報記者黃仲裕／攝影
下週二是中秋節，不少民眾利用這個週末提早返鄉過節，高公局預估明天國1北向南屯-后里等5路段將湧現車潮。情境示意圖。聯合報記者黃仲裕／攝影

高公局表示，今天下午國道國1南向三重至五股等路段壅塞，預估明天國1北向南屯-后里等5路段將湧現車潮

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，下午西部國道主要壅塞路段包括國1南向三重至五股、桃園至中壢、三義至台中系統、仁德系統至高科，國1高架堤頂至環北，國3南向中和至樹林、通霄至大甲、烏日至霧峰系統，國5南向石碇至坪林路段，其餘路段行車大致正常。

高公局說，截至今天晚間6時，國道交通量為87.3百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局指出，明天為中秋節假期前一週日，預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局建議，南部地區的國1國3北向用路人於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

明天國道相關疏導措施方面，高公局說，下午3時到晚間8時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。

中秋節 國道 車潮 高公局

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