30歲女吃烤肉過敏送急診！醫曝原因：應避開5類高組織胺食材

每逢佳節必過敏？皮膚搔咬過敏原因多種，近日中秋佳節，烤肉團圓是不少民眾首選，開業家醫科醫師楊智雯表示，曾經遇到一名個案，因為雌激素過高，導致組織胺代謝不良，她在烤肉後出現激烈的過敏反應，送急診才緩解症狀。她提醒，烤肉有五類常見的高組織胺食材，如果有婦科疾病的女性應減少食用。

該名30多歲的女性，只要聚餐一頻繁，就會出現皮膚搔癢等過敏症狀，去年中秋節時，她在烤肉後，出現嚴重的過敏反應，掛了急診打降過敏藥劑才恢復，因為該次經驗，後續到皮膚科檢查過敏原，才發現自己對蝦、蟹與塵螨過敏，但過去她僅有輕微的皮膚搔癢症狀，僅去年才發生嚴重的過敏反應。

楊智雯說，該名女子本身還有巧克力囊腫，巧克力囊腫本身就會因年紀愈大，發生機率愈高，過去可能僅有一顆，漸漸變成兩顆、三顆以上，當體內雌激素與黃體素的比例失衡，因此抑制分解組織胺的DAO酶（二胺氧化酶Diamine Oxidase）活性，導致組織胺代謝不良，就會引發「組織胺不耐症」（Histamine Intolerance）。

換言之，如果本身就是過敏體質，又加上有婦科疾病患者，短時間內大量攝取高組織胺食物，會放大過敏反應。楊智雯說，如有像是女子一樣的狀況，平時除了要避免食用高組織胺食物外，也要維持體內激素平衡，避免肥胖、長期便祕、肝功能代謝異常以及接觸環境荷爾蒙等，因為這些疾病或症狀，都會增加體內雌激素，使雌激素與黃體素比例失衡。

中秋烤肉中五大類常見的高組織胺食材：

1、加工肉品：香腸、培根。 2、柑橘類水果：柚子、橘子。 3、發酵食品：乳酪、起司、泡菜。 4、酒精：紅白酒、啤酒、香檳。 5、海鮮：帶殼海鮮、鯖魚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康