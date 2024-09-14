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小小一顆卻是熱量炸彈 每天能吃幾個月餅？ 營養師給答案
中秋佳節月餅不可少，小小一顆堪稱熱量炸彈，營養師提醒，雖然建議每天至多1顆月餅，但別以為天天1顆沒問題，對高齡、糖尿病患者來說負擔還是太大，應均衡飲食、規律運動。
現代人健康意識抬頭，越來越多人在選擇月餅時會先看熱量標示，不過，衛生福利部台北醫院營養科營養師賴俞含近日透過新聞稿提醒，掌握熱量的重點在於減量，應優先挑選食用低熱量的冰皮月餅，並與親友共同分食，吃月餅當天就要減少一半飯量。
「每天至多1顆月餅，但可別以為天天都吃1顆月餅也行。」賴俞含強調，天天1顆月餅，對於高齡、糖尿病患者來說，油脂與糖份的負擔還是太大，盡可能不要連續不間斷的每天吃月餅，三餐飲食一定要均衡，且要多運動，例如飯後散步30分鐘，幫助提升身體代謝。
中秋月餅種類很多，市面上廣泛流通的月餅種類大致分為廣式、蘇式、台式月餅，賴俞含表示，廣式月餅熱量最高，其次是蘇式月餅、台式月餅，餅皮越多層，油脂含量就越多。
賴俞含指出，月餅內餡製作時會加入大量的糖，所以也要注意糖分多寡，避免在不知不覺中，把許多熱量、油脂吃下肚，無論是否有糖尿病，中秋吃月餅都應該注重控醣、酌量攝取；每年中秋節前後都會有民眾出現中秋後遺症，例如血糖飆高、消化不良、腸胃炎，要當心。
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