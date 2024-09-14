快訊

獨／開播16年節目收攤驚動吳宗憲 庹宗康吐真心話

聽新聞
0:00 / 0:00

小小一顆卻是熱量炸彈 每天能吃幾個月餅？ 營養師給答案

中央社／ 台北14日電
中秋佳節月餅不可少，小小一顆堪稱熱量炸彈，營養師提醒，雖然建議每天至多1顆月餅，但別以為天天1顆沒問題，對高齡、糖尿病患者來說負擔還是太大，應均衡飲食、規律運動。情境示意圖。圖／Ingimage
中秋佳節月餅不可少，小小一顆堪稱熱量炸彈，營養師提醒，雖然建議每天至多1顆月餅，但別以為天天1顆沒問題，對高齡、糖尿病患者來說負擔還是太大，應均衡飲食、規律運動。情境示意圖。圖／Ingimage

中秋佳節月餅不可少，小小一顆堪稱熱量炸彈，營養師提醒，雖然建議每天至多1顆月餅，但別以為天天1顆沒問題，對高齡、糖尿病患者來說負擔還是太大，應均衡飲食、規律運動。

現代人健康意識抬頭，越來越多人在選擇月餅時會先看熱量標示，不過，衛生福利部台北醫院營養科營養師賴俞含近日透過新聞稿提醒，掌握熱量的重點在於減量，應優先挑選食用低熱量的冰皮月餅，並與親友共同分食，吃月餅當天就要減少一半飯量。

「每天至多1顆月餅，但可別以為天天都吃1顆月餅也行。」賴俞含強調，天天1顆月餅，對於高齡、糖尿病患者來說，油脂與糖份的負擔還是太大，盡可能不要連續不間斷的每天吃月餅，三餐飲食一定要均衡，且要多運動，例如飯後散步30分鐘，幫助提升身體代謝。

中秋月餅種類很多，市面上廣泛流通的月餅種類大致分為廣式、蘇式、台式月餅，賴俞含表示，廣式月餅熱量最高，其次是蘇式月餅、台式月餅，餅皮越多層，油脂含量就越多。

賴俞含指出，月餅內餡製作時會加入大量的糖，所以也要注意糖分多寡，避免在不知不覺中，把許多熱量、油脂吃下肚，無論是否有糖尿病，中秋吃月餅都應該注重控醣、酌量攝取；每年中秋節前後都會有民眾出現中秋後遺症，例如血糖飆高、消化不良、腸胃炎，要當心。

中秋節 月餅 營養師 糖尿病

延伸閱讀

無煙烤肉成現代人新選擇！ 營養師推「這3款」串燒減輕身體負擔

中秋沒連假就近過節需求增 超商業績看增1至2成

內餡黑黃還流心！大潤發販售「皮蛋月餅」？老饕揭真相：很好吃

影／趕著拿月餅？台中無照男連闖2紅燈 撞翻機車還裝傻

相關新聞

把握明、後天短暫好天氣！ 下周不排除雙颱生成可能

中央氣象署指出，明、後天白天水氣少，各地多雲到晴，清晨至上午中部以北有零星降雨，午後雷陣雨以山區為主。明、後天菲律賓東方...

30歲女吃烤肉過敏送急診！醫曝原因：應避開5類高組織胺食材

每逢佳節必過敏？皮膚搔咬過敏原因多種，近日中秋佳節，烤肉團圓是不少民眾首選，開業家醫科醫師楊智雯表示，曾經遇到一名個案，...

小小一顆卻是熱量炸彈 每天能吃幾個月餅？ 營養師給答案

中秋佳節月餅不可少，小小一顆堪稱熱量炸彈，營養師提醒，雖然建議每天至多1顆月餅，但別以為天天1顆沒問題，對高齡、糖尿病患...

無煙烤肉成現代人新選擇！ 營養師推「這3款」串燒減輕身體負擔

隨著環保與永續理念的日益普及，「無煙烤肉」逐漸成為現代人烤肉的新選擇，也有不少人會直接購買串燒店的產品，免去備料、收拾的...

輕忽健檢紅字 37歲女「脾臟腫大1.5倍」確診罕見慢性血癌

37歲的許小姐6年前健檢就發現多項血液數值微幅異常，原以為只是太常熬夜、並未持續追蹤，後來因為現卵巢巧克力囊腫破裂出血，...

兒盟改隸衛福部…民團批模糊焦點 衛福部：尊重團體自主

剴剴案發生後，社會各界發現兒福聯盟雖隸屬於教育部，業務卻以社會福利相關標案、方案為主，恐導致主管機關無法有效管理其社福工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。