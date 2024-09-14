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無煙烤肉成現代人新選擇！ 營養師推「這3款」串燒減輕身體負擔

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
許多民眾在中秋節都會烤肉。示意圖，本報資料照片
許多民眾在中秋節都會烤肉。示意圖，本報資料照片

隨著環保與永續理念的日益普及，「無煙烤肉」逐漸成為現代人烤肉的新選擇，也有不少人會直接購買串燒店的產品，免去備料、收拾的困擾，營養師提醒，如果擔心過多的肉類太油膩，可選擇培根捲金針菇、牛肉片捲番茄，或蔥肉捲等肉片捲蔬菜的串料，飲品則可搭配無糖綠茶。

營養師夏子雯表示，多數民眾選擇烤肉食材時，多半會傾向選擇油花多、軟嫩的肉片，或反覆刷上烤肉醬，但這樣其實容易攝取過量的脂肪和鹽分，建議烤肉一定要搭配蔬菜，加入彩椒、菇類、筊白筍、茄子等含有膳食纖維的蔬菜，不僅攝取到豐富的膳食纖維以及營養素，還能平衡肉類的油膩感、干擾油脂的吸收。

烤肉醬盡量選擇低鹽，或使用無加鹽的調味粉，另外少用醬料，也能減少不必要的鹽分攝取，此外，可以選擇無煙烤肉的方式，不僅減少了燃燒碳所產生的有害物質，還能避免過多的油煙，對環境與健康都更友善。

如果要達到「無煙烤肉」的狀態，民眾會直接到燒烤店購買現烤串燒，但如何挑選負擔較輕的搭配同樣重要，夏子雯建議，若擔心過多的肉類會過於油膩，可以選擇肉片捲蔬菜的串料，如培根捲金針菇、牛肉片捲番茄、或蔥肉捲等，飲品可以搭配解膩得的無糖綠茶，平衡整體的膳食負擔。

衛福部疾管署統計，今年上半年諾羅腹瀉群聚事件中，有47件為食用烤蚵相關，夏子雯提醒，水產貝類盡量避免生食，徹底加熱再食用，使用器具也一定要採取生熟分開，除了留意烤肉食材保存，料理前後也要記得用肥皂勤洗手，才免病毒或細菌找上門。

烤肉 營養師 疾管署 食材

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