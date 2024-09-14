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把握明、後天短暫好天氣！ 下周不排除雙颱生成可能

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明、後天白天水氣少，各地多雲到晴。本報資料照片
明、後天白天水氣少，各地多雲到晴。本報資料照片

中央氣象署指出，明、後天白天水氣少，各地多雲到晴，清晨至上午中部以北有零星降雨，午後雷陣雨以山區為主。明、後天菲律賓東方海面就陸續熱帶系統發展，下周不排除有雙颱生成可能。另外，貝碧佳颱風目前沿著西北西移動，預計下周一登陸中國大陸，提醒前往浙江及上海民眾留意。

氣象署預報員葉致均表示，明、後天白天水氣少，各地多雲到晴，清晨至上午中部以北有零星降雨，午後雷陣雨以山區為主。下周一白天南部地區及中部山區有零星雨，晚間水氣移入，到周二上半天大台北地區及東半部有雨，其他地區則為午後雷陣雨。

他指出，下周三至周六為低壓環境，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。溫度方面，未來一周各地為32至35度，下周一、周二東風沉降影響，新竹以北可能有35度以上高溫。

葉致均也說，明、後天菲律賓東方海面就陸續熱帶系統發展，下周不排除有雙颱生成可能。另外，貝碧佳颱風目前沿著西北西移動，預計下周一登陸中國大陸，提醒前往浙江及上海民眾留意。另外，明、後天北海岸、東半部及恆春半島沿海可能有長浪，提醒民眾留意。

氣象署 颱風

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