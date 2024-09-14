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兒盟改隸衛福部…民團批模糊焦點 衛福部：尊重團體自主

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
剴剴案發生後，社會各界發現兒福聯盟雖隸屬於教育部，業務卻以社會福利相關標案、方案為主，恐導致主管機關無法有效管理其社福工作，而兒盟已於9月3日改為隸屬衛福部。本報資料照片
剴剴案發生後，社會各界發現兒福聯盟雖隸屬於教育部，業務卻以社會福利相關標案、方案為主，恐導致主管機關無法有效管理其社福工作，而兒盟已於9月3日改為隸屬衛福部。本報資料照片

剴剴案發生後，社會各界發現兒福聯盟雖隸屬於教育部，業務卻以社會福利相關標案、方案為主，恐導致主管機關無法有效管理其社福工作，而兒盟已於9月3日改為隸屬衛福部。不過，社工團體指出，文教基金會從事社福業務已是常態，衛福部此舉恐是混淆視聽的做法。衛福部回應，人民團體應有自主權，且並無法律規範文教基金會不得從事社福工作。

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南表示，文教基金會承接社福業務者，不只兒福聯盟一家，已是社福界常態，若依衛福部邏輯，應該針對所有文教基金會是否可承接社福業務重新評估，或要求全數改隸屬衛福部。

郭志南表示，剴剴案發生以來，衛福部從未邀集社工工會討論相關議題，而相關議題不只是某單位、特定服務領域的問題，而是整個社福制度都有問題，立法委員、政府機關卻模糊焦點，將議題重點放在改名、主管機關異動，但委辦業務的主管機關，本就應有監督責任，此舉形同製造假象。

衛福部社家署代理署長張美美表示，基金會是人民自主成立的民間團體，衛福部尊重人民團體自治，本次兒盟即是經由董事會討論後，提出異動申請，實務上也有隸屬教育部的基金會改隸屬衛福部，或隸屬衛福部的基金會改隸屬教育部的案例，且目前並無法律規定，文教基金會不可從事社福業務。

張美美表示，不論文教基金會或社福基金會，均要依照「財團法人法」受主管機關監督管理，包括財務、會務等內容，至於基金會執行組織章程中設立宗旨的業務時，若涉及不同目的事業主管機關，例如文教基金會經手社福業務時，即是由衛福部進行管理。

兒福聯盟 教育部 社工 衛福部

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