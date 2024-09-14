「菜瓜布肺」比常見癌症更奪命 有乾咳、杵狀指就得當心

「『菜瓜布肺』沒治療，死亡風險比肺癌還高！」在14日台灣胸腔暨重症加護醫學會主辦、聯合報健康事業部所協辦的「肺心為你，健康纖維持」肺纖維化衛教講座中，台北榮民總醫院胸腔部暨呼吸治療科主治醫師陳威志提醒，菜瓜布肺的正式醫學名稱為特發性肺纖維化（IPF），這種疾病會隨時間而惡化，五年存活率比大腸直腸癌、乳癌、攝護腺癌等常見癌症來得差，如果沒有及時、持續接受治療，死亡率比肺癌高，因此，千萬不要輕忽疾病、症狀嚴重性！

台灣胸腔暨重症加護醫學會近年來，持續推動菜瓜布肺列入重大傷病政策，該醫學會間質性肺病及罕見肺疾病委員會主委、林口長庚紀念醫院胸腔內科系主任林鴻銓與胸重醫學會專家均指出，根據健保數據來看，台灣罹患特發性肺纖維化病患雖僅有一千餘位，但若根據全球公衛盛行率估算，應有二、三千位潛在病患未確診、用藥，目前因治療藥物的問世，病患生命大幅延長，但長期下來，也帶來經濟的負擔，期待疾病納入重大傷病，減輕病患負擔。

台灣胸腔暨重症加護醫學會間質性肺病及罕見肺疾病委員會副主委、中國醫藥大學附設醫院睡眠醫學中心主任杭良文與該醫學會秘書長、台北榮民總醫院胸腔部臨床呼吸生理科主任周昆達也表示，菜瓜布肺若不積極治療，不僅死亡率比肺癌高，嚴重度也比紅斑性狼瘡更嚴重，不少菜瓜布肺族群常需頻繁就醫，當病情惡化，也需急診、住院治療，若擁有重大傷病卡，疾病所帶來的經濟問題，就會明顯改善。

在講座中，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮民總醫院胸腔部部主任陳育民也以影音方式致詞，他希望民眾多留意疾病威脅，並可以互相交流、學習。現場上百位民眾、病友、病友家人熱情參與。

菜瓜布肺不治療，病患生活就會很辛苦

陳志威解釋，特發性肺纖維化的原因不明，當患者罹病，原本如絲瓜般的肺部組織就會變得像傳統菜瓜布，不但粗硬，也失去彈性，肺功能就會快速下降，所引發的症狀包括慢性咳嗽，咳嗽以乾咳為主，很少有痰，以及杵狀指，這種症狀則是因身體缺氧導致身體末端肥厚。

此外，病患可能稍微動一下就呼吸困難，體力也會變差，且容易疲累，如果使用聽診器聽診，病患呼吸時，肺部會有爆裂音，也就是會有「啵啵」聲，病患的生活品質更大受影響。

談到菜瓜布肺的共病狀況，振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔表示，「共病」代表菜瓜布肺病患帶有其他疾病，像肺氣腫、肺動脈高壓、睡眠障礙、肺癌等，都是菜瓜布肺常見共病，一旦合併有這些疾病，可能讓呼吸喘、咳嗽、胸悶加重，或者因睡眠障礙而睡不好，並增加中風、心血管疾病風險。但如果用藥控制菜瓜布肺，有些共病的治療，就會更有效率。

規律用藥、肺部復健，情況就會不一樣

台北馬偕紀念醫院胸腔內科主治醫師吳玟叡醫師提醒，菜瓜布肺不斷惡化的結果，最後就會走向呼吸衰竭。最重要的是，診斷後，就要「趕快治療，不要惡化下去」。目前已有健保給付抗肺纖維化藥物可供使用，盡速治療、用藥，可以延緩肺功能下降，也能避免疾病急性惡化。除了用藥、戒菸、進行肺部復健、施打流感、肺炎鏈球菌疫苗，也都非常重要。

此外，吳玟叡補充，不少病患用藥剛開始三個月，可能產生輕度、中度的腹瀉副作用，必要時，可用止瀉藥幫助緩解。病患用藥後，肝臟也可能有些發炎，因此也需要定期監測肝功能。

她以樂觀、開朗心態，與疾病和平共存

在講座上，罹患菜瓜布肺已五、六年的病友代表簡阿姨分享自身經驗表示，她每次領藥，一定在藥袋上標示日期，也會用鬧鐘提醒自己用藥，因此不會漏藥，她也喜歡和先生到處遊玩、走走看看，樂觀的她勉勵病友、病友家人，「該吃喝玩樂，就吃喝玩樂，當下活得快樂最重要」！

簡阿姨的主治醫師是亞東紀念醫院胸腔內科主任、門診部主任鄭世隆，對於簡阿姨認真、持續進行肺部復健運動，以及她的樂觀、開朗心態，深表肯定。

振興醫院內科部主任陶啟偉、台灣胸腔暨重症加護醫學會副秘書長、馬偕紀念醫院呼吸照護中心主任劉景隆皆認為，病友、病友家人願意參與病友會等活動、多交流，是一件好事，也希望健保在重大傷病政策上，可以進一步改善。

呼吸、肌力訓練做到位，呼吸更有力量