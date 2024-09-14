旁人倒地不敢幫急救？ 專家揭AED設計「方式不正確也能幫到人」

今天是世界急救日，但民眾在公眾場合看到旁人倒下，可能擔心後續法律責任，或不會操作AED、對自己沒自信等原因而不敢出手幫忙，專家表示，當心臟停止跳動，每分鐘存活率下降7%至10%，其實現在AED的設計，「怎麼做對病人都有幫助」，不用擔心自己做不好，而且撥打119時，接線人員在救護車抵達前都不會掛電話，有問題都可以詢問，且法律保障出於善意提供合理的急救行為，在民、刑法層面基本上都免責。

厚生基金會攜手社團法人台灣安妮急救教育協會，在台北捷運舉辦「閃電CPR挑戰」，旅客可以在月台等車的空檔，參與30秒的心肺復甦術（CPR）按壓挑戰，希望提升大眾對急救重要性的認知，並鼓勵全民學習急救技能。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，衛福部主管所有跟緊急醫療相關的政策擬定，有時候民眾不敢救人，主要會有兩大考量，第一點是擔心，是否只有醫療人員才能執行，第二點則是，自己壓一壓萬一對方沒被救回，會不會有法律責任，這會是比較需要他破的；消防署長蕭煥章則說，去年救護人員到場，救回無呼吸心跳的個案有1235人，背後是好幾個家庭。

社團法人台灣安妮急救教育協會理事長楊翔文說，一個人心臟呼吸停止，要做CPR跟自動體外心臟電擊去顫器（AED），當看到一個人意識不清昏倒、沒反應，可以先拍拍對方看有沒有反應，沒反應就撥打119並拿取AED，接線人員在救護車到達前都不會掛電話，有問題都可以直接問，即時實施心肺復甦很重要，因為一個人心臟沒有跳動血液不會流，這會導致每分鐘存活率下降7%至10%，去年100個心肺功能停止的人，約57人有接受心臟按壓，但應該要更高才有更好的存活率。

楊翔文指出，民眾會不會執行做急救行為，牽扯到對自己有沒有信心、擔心做了之後會不會被怪罪等層面，不過其實現在的AED設計是，怎麼做對病人都有幫助，即便方式沒有完全正確，也能幫助到人，至於民眾擔心的法律問題，法規有保障，出於善意提供合理的急救行為，在刑、民法都免責，對於幫助陌生人卻需要負責任的機會低。