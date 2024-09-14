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午後國道繼續塞！北中南紅一片 5路段「紫爆」時速僅20公里

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
根據高速公路局即時路況，截至下午3點，北、中、南國道路段均有壅塞情形。圖／取自高公局網站
根據高速公路局即時路況，截至下午3點，北、中、南國道路段均有壅塞情形。圖／取自高公局網站

今天為中秋假期前一周末，國道不少路段今天上午起就陸續出現車潮。根據高速公路局即時路況，截至下午3點，北、中、南路段均有壅塞情形，其中，國1堤頂至下塔悠南向路段、三重至台北北向路段、中壢服務區至內壢南向路段，台74太平至大里東向路段、高鐵台中至成功西向路段均出現紫爆，時速不到20公里。

根據高公局即時路況，今天截至下午3點，北部地區，國5石碇至坪林交控南向路段，國1東湖至內湖南向路段、五股轉接道至三重北向路段、機場系統至中壢服務區南向路段、中壢南向路段、湖口至湖口服務區南向路段、竹北至新竹南向路段；國3木柵至南深路北向路段、中和至土城南向路段、高原至關西服務區南向路段、茄苳至香山南向路段均出現車潮。

中部地區，國1后里至台中系統南向路段、彰化至埔鹽系統南向路段；國3霧峰至霧峰系統南向路段、中投至霧峰南向路段；國6舊正至霧峰系統西向路段。南部地區，國10鼎金系統至左營端東西向路段時速均不到40公里。

中秋 國道 紫爆 車潮 高公局

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