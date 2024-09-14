雲林、彰化大雷雨 3縣市1、2級淹水警戒

中央氣象署發布雲林縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉。

氣象署也針對彰化縣布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今天水氣偏多，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

根據水利署防災資訊網的淹水警戒，台中市1級警戒：東區、南區、西區、北區、中區、太平區，2級警戒：南屯區。彰化縣2級警戒：埔心鄉。雲林縣1級警戒：口湖鄉、土庫鎮、元長鄉、口湖鄉，2級警戒：北港鎮、四湖鄉、水林鄉。