高齡研究中心大樓上梁 邱泰源：完善健康照顧

國家級「高齡醫學暨健康福祉研究中心」座落雲林縣，中心大樓工程今天舉行上梁祈福儀式；衛生福利部長邱泰源表示，中心明年底完工，更加完善雲嘉高齡健康醫學及照顧服務。

由國家衛生研究院主責與台大共同規劃成立的「高齡醫學暨健康福祉研究中心」，政府補助興建經費新台幣22億6000萬元，中心大樓包含地下1層、地上6層，選址座落於台大雲林分部校內，興建工程於111年8月中旬開工，今天舉辦上梁祈福儀式，預計於明年底完工。

邱泰源致詞表示，高齡研究中心明年即將落成，未來將擔負起國家高齡及長照政策的研究，以及相關政策方針的重要機構，結合由民進黨籍立委劉建國積極爭取的台大醫院虎尾院區二期擴建，將帶給雲嘉地區更加完善的高齡健康醫學及照顧服務。

國家衛生研究院發布的新聞稿指出，中心大樓整體空間及周圍環境設計從高齡友善的角度出發，1、2樓規劃為半公共空間，提供社區民眾互動與交流，提升高齡者社會參與及自我價值為理念，並設置2單位日間照顧示範場域，試辦新穎照顧模式及介入服務，對象以失能、失智高齡長輩為主。

另外，設有物聯網智慧科技展示區、國際會議中心、人體計測研究室及各式人才培育教室；中心3至6樓則作為研究辦公空間及各項實驗室，明年底完工後投入運作。

高齡研究中心興建工程上梁儀式，現場邀請邱泰源、國衛院長司徒惠康、台大醫院雲林分院長馬惠明、劉建國等人共同出席並上香祈福，祈求工程順利平安。