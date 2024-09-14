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本土小牙醫聯盟再槓衛福部、波波牙醫 批變相鼓勵密醫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會日前舉行記者會，批評衛福部替波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫，時代力量黨主席王婉諭（右三）及台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺（中）出席。本報資料照片
本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會日前舉行記者會，批評衛福部替波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫，時代力量黨主席王婉諭（右三）及台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺（中）出席。本報資料照片

全台最大牙醫集團Abc牙醫聯盟日前因為密醫爭議，遭檢調調查，判決結果引發外界不滿。本土小牙醫聯盟召集人、台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺表示，這樣的無照密醫的行為不可取，再加上衛福部即將要推出的「假偏鄉」計畫恐怕會讓醫療衝擊更嚴重，甚至影響健保財務。

Abc牙醫聯盟因為密醫、詐領5700萬健保費爭議遭開罰，高雄地檢署全案偵結，集團總院長謝尚廷等人都予以緩起訴，並且要求9密醫在2年半通過牙醫師國考，否則會撤銷緩起訴，改依違反醫師法起訴。

黃映綺說，如此判決就好比民眾無照駕駛，警察非但沒有開單，還鼓勵他趕快考取駕照以免受罰，感嘆持國外學歷的波波牙醫，甚至不用被起訴。而衛福部明年即將上路的「假偏鄉、真後門」計畫藉機大開波波牙醫實習名額，等於加速讓這些違法波波密醫取得執照；鼓勵更多尚未實習的無照波波畢業生去當密醫，反正被抓到也不會怎樣。

「假偏鄉」計畫是指衛福部優化偏鄉醫療精進計畫第二期，黃映綺說，衛福部預計明年就開始執行計畫，但現在到9月中卻都還沒有看到執行細節衛福部都只有說尚未定案。聯盟呼籲衛福部立刻修改計畫，將計畫申請資格限縮為已取得執照的牙醫師。

衛福部口腔健康司副司長顏忠漢表示，衛福部優化偏鄉醫療精進計畫第二期，會優先召募已經取得醫師資格，並且要完成PGY訓練（一般醫學訓練計畫），計畫雖然經過行政院核定，但是詳細執行細節尚未拍板，會持續找相關團體討論，一直有保持溝通。

黃映綺表示，衛福部並沒有找聯盟去溝通，都是他們要主動聯繫表達訴求，甚至要找立委幫忙，衛福部才會聽進去一些他們的聲音。若狀況遲未改善，醫師和民眾為了自救，只好再度走上街頭，捍衛醫療的未來。

牙醫 衛福部 醫師

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