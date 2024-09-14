頭汴坑溪「山區暴雨」國家級警報響 15縣市大雨 台中、雲林大雷雨

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布大雨特報，高雄以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市。

氣象署針對雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；也針對台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象署發布山區暴雨，警戒區域為台中市太平區。氣象署針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至下午３時24分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

台中市 大雷雨 氣象署

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