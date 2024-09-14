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台鐵董事長遭爆自肥「申請大功1支」！工會轟轉型4過失：更該記過

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產工爆料台鐵董事長自肥申請大功1支 怒轟4過失：該記過

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司董事長杜微。本報資料照片
台鐵公司董事長杜微。本報資料照片

台鐵產業工會近期多次因員工低薪、出勤獎金及高層加薪等議題抗議，產工今再發出聲明表示，台鐵公司董事長杜微近期更以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義申請大功一支，但台鐵公司化後的維修預算、人力問題及員工待遇都未解決，今年6月大清水溪橋更因土石流發生列車出軌事故，質疑董事長不該記功，更該記過。本報記者向台鐵求證，目前尚未回應。

台鐵產業工會今天說，杜微上月為加薪40%後，近期更向交通部邀功，以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義申請大功一支，面子、裡子全部都要，反觀在第一線辛苦輪班、搶修工作的員工依然低薪，怒批董事長及相關高層根本不該記功，更該記過。

「台鐵公司化轉型過程中有4項過失」，台鐵產業工會細數，第一、維修預算僅有部分補助，行車安全受預算影響；第二、未通盤檢討整體津貼薪資低落問題，導致原任人員離退高達1千多人，服務品質與運輸安全受影響；第三、新進人員招募進度嚴重落後；第四、新進人員待遇法制化政策錯誤、進度嚴重落後，且起薪待遇低導致招募不順，新進人員離退率高。

台鐵產業工會說，4項過失僅是列出部分攸關行車安全、安全人力的項目，是台鐵高層「督導不周」的冰山一角，但每一項都與旅客安全息息相關，董事長究竟有何顏面認為可以記大功？

產工更表示，今年0621大清水溪橋土石流列車出軌事故，杜微召開記者會宣布自請處分，並連帶處分所有相關人員，如今卻偷為自己申請大功，讓自己功過相抵毫無汙點，卻對員工低薪、人才流失、人力招募等交通運輸營運困境毫無辦法。

「真正應該獲得嘉獎與待遇改善的，是在長期面對低薪輪班、人力缺乏困境下仍能堅持在第一線的全體員工」，產工說，台鐵經營不是火車會動就好，不該逃避員工待遇問題所引發的安全問題。

產工說，中秋獎金應改為現金發放，展現改善員工待遇的誠意；交通部應撤回台鐵公司高層所有敘獎、調薪案，直到安全改革落實；交通部長陳世凱應公開要求台鐵公司提出改善員工低薪待遇方案。

交通部長 人力 台鐵公司化

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