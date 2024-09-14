國道一早3起連環撞致大塞車 午後避開5大地雷路段
今天為中秋節假期前1個周六，高速公路局表示，截至今天中午12時，國道全線交通量為46.1百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里，仍在預期流量範圍內。目前國道壅塞路段主要為國1南向汐止至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、彰化系統至員林；國1北向楠梓至高科、永康至安定；國3南向土城至高原路段，其餘路段大致正常。
高公局表示，今天上午7時30分於國3南向14公里處發生1輛大貨車、1輛小貨車及4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；上午7時53分於國1南向193.8公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里，上午9時20分於國1北向87.9公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里，影響整體車流甚鉅。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App掌握即時路況資訊。另建議國5南向用路人下午5時後出發。
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