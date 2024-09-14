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失智非藥物治療也有醫令代碼 新北用社會處方箋助患者

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
響應9月失智友善月，土城醫院舉辦「與失智症共存~友善照護推動」。記者李青縈／攝影
響應9月失智友善月，土城醫院舉辦「與失智症共存~友善照護推動」。記者李青縈／攝影

年齡愈高，失智症的盛行率愈高，在高齡化社會下，失智症照顧是不可或缺的一環，推估未來2030年失智人口將達50萬人。失智症並非只有藥物治療，非藥物照顧也可以拿到效果，土城醫院神經內科主任徐榮隆表示，非藥物治療處方箋一樣有醫療的醫令代碼，並且可以協助患者找回價值感以及尊重，也可以協助患者延緩失智疾病進程。

響應9月失智友善月，土城醫院舉辦「與失智症共存~友善照護推動」。雙和醫院失智症中心黃立楷主任指出，非藥物在失智症的幫助重要性不亞於藥物，例如人類基本需求如方便無障礙環境、失智友善環境，或是自尊、社交需求，以及體力功能需求等都是藥物不能取代的。

雙和醫院在2016年成立全國首創的失智症專責病房，黃立楷說，一開始會擔心失智者住院狀況會不會更不穩定、失智者有時對什麼都不滿意、什麼都不願意對家屬照顧造成負擔等。後來發現其實失智者入住病房後，透過合適步調調整，其實都很能溝通，並且狀況穩定，也會在住院期間，透過便衣員警協助指紋捺印，避免日後走失。

失智症依照及進程有不同症狀，極輕度時會有記憶力減退；輕度時患者無法執行複雜工作，也會無法溝通；中度時情緒機動，甚至會懷疑照顧者，常見的如東西被偷、懷疑配偶不忠的；重度則會有肢體不平衡，反覆住院等。

徐榮隆同樣強調非藥物治療的重要性，他說，當失智症病人較為嚴重時，照顧者的負擔同樣大，有時不只體力無法複合，情緒也會處於崩潰邊緣，不乏有照顧者會擔憂「到底是失智者先倒下？還是我先倒下？」

徐榮隆表示，曾經有1名75歲的阿嬤，平常由先生照顧，雖然很認真服藥，也聽從醫囑，但就是不聽先生的話，先生邀請他出門卻興趣缺缺。因此透過「社會處方箋」開立醫令代碼，鼓勵阿嬤出門活動，也開始漸漸接受。而新北市政府提供補助讓失智症患者參加這類社會處方箋活動，如觀光工廠、老茶廠、陶瓷博物館等出遊。

失智症 患者

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