高雄市3市立醫院醫護 下月起加薪1500元

高雄市衛生局下月起為民生、凱旋及中醫醫院3家公辦公營市立醫院體系醫護每人每月加薪1500元，衛生局評估市立醫院契約人員約占7成，共計約有1600人會予以優先調整薪資待遇。

衛生局強調，照顧弱勢市民與基層醫護同仁是高雄市市立醫院宗旨，特別是第一線基層護理人員經常處於輪班及高張力狀態，常規事務繁瑣需加班，經常還要應接督導評鑑或交辦公衛任務，包含公共衛生政策、精神衛生照護、特殊弱勢個案以及感染專責任務，提升薪資待遇實屬必要。

為體恤公辦公營市立醫院基層醫護，2024年10月起提高民生、凱旋及中醫醫院3家公辦公營市立醫院第一線基層「契約」醫護同仁薪資待遇。

衛生局表示，上述公辦公營市立醫院契約人員於本薪調整，自10月起每人每月加薪1500元，同時，明年政府調薪3%也會以今年調薪1500元後金額來計算，所需經費至2025年為止共5000萬元含雇主勞退提撥，由各醫院依常規原則自籌。

衛生局說，高雄市共有9家市立醫院，每一位市立醫院員工都是高雄市重要的資產，應一體重視所有員工權益及福利，讓每位醫護同仁能更無後顧之憂的貢獻專業，顧好市民健康，期許能營造高雄市醫體系成為幸福職場。