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中秋假期 台東聯外南迴、花東公路疏運交管措施

中央社／ 台東縣14日電

因應中秋節假期交通量，公路局從今天起至17日對南迴公路、花東公路和東海岸公路擬定疏運計畫，呼籲民眾遵守。

公路局南區養護工程分局交通管理及控制中心主任洪乾元透過訊息表示，預估14至16日為返鄉及旅遊高峰，17日為收假高峰，南區養護工程分局對台東地區轄管的省道台9線南迴線的金崙風景區、多良火車站以及花東縱谷的初鹿牧場、金城武樹附近、池上和關山街道，以及台11線的海岸公路小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等鄰近風景區易壅塞路段，規劃應變措施。

洪乾元表示，應變措施包括疏導、管制，以及規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等配套措施。民眾行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

中秋節 標誌 火車站

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