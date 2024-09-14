聽新聞
0:00 / 0:00
今年中秋沒連假 國道北中南都塞翻、2路段紫爆
今天為中秋假期前一周末，雖然沒有連續假期，但今國道不少路段仍湧現車潮，根據高速公路局即時路況顯示，截至中午12點，國1汐止至東湖南向路段、內壢至中壢南向路段紫爆，時速不到20公里。
北部地區，國1內湖至圓山南向路段、內湖至東湖北向路段、台北至三重南向路段、林口至泰山北向路段、桃園至機場系統南向路段、竹北至新竹南向路段，國3鶯歌至大溪南向路段、龍潭至高原南向路段、茄苳至香山南向路段皆有車潮，時速僅3、40公里。
中部地區，國1彰化至埔鹽系統南向路段、國3中興系統南向路段也有車潮。南部地區，國1麻豆至安定南向路段、台南至永康南向路段、岡山至高科北向路段，國10鼎金系統至左營端西向路段、燕巢系統東向路段時速皆不到40公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言