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今年中秋沒連假 國道北中南都塞翻、2路段紫爆

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天截至中午12點國道已湧現車潮。圖／取自1968即時路況
今天截至中午12點國道已湧現車潮。圖／取自1968即時路況

今天為中秋假期前一周末，雖然沒有連續假期，但今國道不少路段仍湧現車潮，根據高速公路局即時路況顯示，截至中午12點，國1汐止至東湖南向路段、內壢至中壢南向路段紫爆，時速不到20公里。

北部地區，國1內湖至圓山南向路段、內湖至東湖北向路段、台北至三重南向路段、林口至泰山北向路段、桃園至機場系統南向路段、竹北至新竹南向路段，國3鶯歌至大溪南向路段、龍潭至高原南向路段、茄苳至香山南向路段皆有車潮，時速僅3、40公里。

中部地區，國1彰化至埔鹽系統南向路段、國3中興系統南向路段也有車潮。南部地區，國1麻豆至安定南向路段、台南至永康南向路段、岡山至高科北向路段，國10鼎金系統至左營端西向路段、燕巢系統東向路段時速皆不到40公里。

內湖 岡山 車潮

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