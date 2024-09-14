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影／探訪澂清樓行館 蔣家人房間首次公開

聯合報／ 記者蔣宗裕 黃奕勳 張善寧／高雄即時報導
石椅上的今昔對比：民國50年代，故總統蔣中正常坐此石椅，遠眺湖光山色，時光流逝，當年的大葉桃花心木已綠葉成蔭。
石椅上的今昔對比：民國50年代，故總統蔣中正常坐此石椅，遠眺湖光山色，時光流逝，當年的大葉桃花心木已綠葉成蔭。

高雄澄清湖畔的澂清樓，早年是故總統蔣中正南下主持陸軍軍官學校校慶時的下榻地點，是南台灣的重要行館之一。其中，蔣家人過去使用的數間臥室，記者實地採訪拍攝，首度在鏡頭前曝光。

澂清樓是當年的元首行館，如今成為環境教育園區的參訪景點之一，由台灣自來水公司管理。澂清樓內保留故總統臥室的原始陳設，開放一般民眾參觀。行館當中，過去從未公開蔣家人曾使用的數間臥室，透過採訪拍攝，得以窺見格局規劃。

距離行館車程不到2公里不遠的高雄圓山大飯店，也留有蔣家人的蹤跡。當年的總統套房如今變身餐酒館，讓民眾享受元首級的視角及餐點，用餐欣賞澄清湖景致。

回顧烽火年代，戰爭時期特別設置的避難室，藏身在衣帽間中，避難室的出入口就在衣櫃當中，隱密程度堪稱「消失的密室」。業者完整保留當年的隔音板，擺設總統套房留下的雕花床頭板及家具，開放民眾預約導覽，回溯歷史過往。

套房 家人 澄清湖

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