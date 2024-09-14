高血壓疫苗即將研發成功 醫：可用於未穩定用藥族群

根據衛福部國健署，台灣有超過500萬人罹患高血壓。不過，專家點出，有3成患者雖已確診，卻未規律用藥，導致病況控制不佳。台北醫學會今天在北醫附醫舉辦，日本大阪大學教授森下龍一分享自身團隊研發的「高血壓疫苗」，目前已完成第二期臨床試驗，打一針藥效可持續3至6個月，有效改善患者用藥遵從性不佳的問題。

森下龍一說，提升用藥遵從性，是改善病況的關鍵，根據自身觀察，大約有5成患者沒有用藥，不良的用要遵從性，導致發病率與死亡率提升，而該疫苗機轉，主要是抑制體內分泌的第二型血管張力素（AngII）作用，為一種單株抗體疫苗。

北醫附醫研究部主任陳肇文表示，病人全身組織與血管分泌的AngII，會導致血管收縮，導致高血壓，目前高血壓口服用藥（ARB），機轉即是抑制AngII受體，達到控制血壓的效果，全台約8成病患都是使用此機轉的藥物。

不過，陳肇文說，根據臨床觀察及相關統計，國內高血壓患者約有3成穩定用藥，且血壓受到控制，但有3成患者雖有看診，也有醫師開立的藥，卻未能規律用藥，另有3成患者根本不知道自己有高血壓或是知道卻不尋求專業協助。

高血壓初期雖無明顯症狀，但是高血壓會加速動脈血管硬化，血管內壁變得狹窄。陳肇文說，若長期未控制血壓，可能引發腦中風、心肌梗塞、心臟衰竭或腎臟衰竭，生命遭受嚴重威脅，可惜多數患者直到病況變得嚴重，才有所察覺。

陳肇文表示，若森下龍一教授的高血壓疫苗順利通過三期臨床試驗，未來將可用於自立情況較差的病患，包括難以規律用藥者、身體功能退化難以自理者、植物人等，因每次注射針劑，藥效可持續3至6個月，一年只要施打二、三次，患者用藥意願提升，對於高血壓防治，將有大幅助益。