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航港局：喀麥隆籍貨櫃船成功脫淺 保全大鵬灣潟湖生態

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
航港局指出，喀麥隆籍貨櫃船「吉娜」輪在2024年9月14日凌晨5時20分由拖船配合潮汐，成功使難船脫離擱淺區。（航港局提供）
航港局指出，喀麥隆籍貨櫃船「吉娜」輪在2024年9月14日凌晨5時20分由拖船配合潮汐，成功使難船脫離擱淺區。（航港局提供）

交通部航港局14日指出，喀麥隆籍貨櫃船「吉娜」輪於2024年7月24日擱淺於屏東縣東港鎮大鵬灣青洲濱海遊憩區，經連日積極要求船東辦理船體移除工作，在2024年9月14日凌晨5時20分由拖船配合潮汐，成功使難船脫離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀。不過，當時凱米颱風共引發8起擱淺案件，截至目前已兩艘脫困，仍有六艘需處理，後續會積極處置。

航港局說明，此次強颱「凱米」侵襲台灣，共計發生8起擱淺案件，「吉娜」也是其中之一，鑑於大鵬灣青洲濱海遊憩區遊客眾多，航港局為了維護岸際安全及預防日後海洋油污染等問題，要求船舶所有人積極處置。所幸該地位處沙岸，且船體在擱淺後經過詳細評估，並無破損及漏油問題，為利於東北季風來臨前移除船體，航港局連日積極要求船東辦理船體移除工作，終於順利9月14日凌晨5時20分由拖船配合潮汐，成功使難船脫離擱淺區。

航港局說，為避免船體長期滯留岸際，日後海象若有變化，影響岸際人員安全的同時，也恐造成環境二度危害，因此航港局在第一時間即啟動應變機制，由局長葉協隆召開34次緊急應變會議，督促船舶所有人儘速處理。在確保船員及貨品狀態無虞後，隨即展開船體安全評估，並決定採用拖帶方式移除。

航港局表示，葉協隆亦至現地視察船體拖離整備狀況，特別要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，在拖帶前務必隨時監控攔油索的佈設情況。在歷經動員整備，包含專業人員及設備引進、水道挖掘、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，9月12日先行辦理12只貨櫃卸除作業，14日凌晨5時20分成功將「吉娜」輪拖離擱淺區，續由拖船拖帶進港檢修。

葉協隆表示，船體能成功移除首要感謝屏東縣政府、觀光署大鵬灣國家風景區、海洋保育署及海巡署等單位的協助及支持，後續已請業者應儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境；本次的船舶擱淺事件應變處置是政府與船舶所有人，協力合作共同應對的成功案例，航港局對船舶所有人主動負責的態度表達感謝，除「伊莉安娜」輪已於8月17日脫淺，後續將持續會同相關單位積極處置其他6艘船舶船體移除作業，以早日恢復海域環境及當地景觀，免除其對周遭生態之影響。

大鵬灣 海巡署

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