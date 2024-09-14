雨彈襲西半部！午後苗栗以南恐大雨 下周不排除雙颱生成
中央氣象署預報員葉致均表示，未來1周迎風面的北、東部偶陣雨，各地午後短暫雷陣雨，留意強降雨、雷擊、強陣風。明天、下周一沿海有長浪，海邊活動特別留意安全。下周留意颱風、熱帶系統發展。
近期天氣以低壓帶環境為主，葉致均表示，風場上以東北風偏東風，迎風面東北部不定時短暫降雨出現，各地留意午後短暫雷陣雨。目前南海到菲律賓東方海面是大的低壓區，隨時可能有熱帶系統發展起來，和未來1周後期天氣有比較大的關係。
而台灣東方海面上的貝碧佳颱風，葉致均表示，預期往西北、西北西方向前進，未來1、2天先通過琉球海面，下周一登陸上海到浙江的陸地，這兩天前往琉球或上海、浙江要注意颱風動態。
葉致均表示，台灣附近目前雲量相當多，以低壓帶環境為主，各地今天天氣相當不穩定，上午台南、高雄、屏東有相當旺盛對流雲系移入，稍早已針對高雄發布大雨特報。今天包括整個西半部地區、澎湖容易會有陣雨或雷雨出現，其他地方以午後雷陣雨為主，苗栗以南容易有局部較大雨勢。
明天水氣明顯減少，葉致均表示，各地多雲到晴，只有清晨在中部以北沿海地區零星降雨，大台北地區上午也可能有零星降雨機會。午後雷陣雨以山區為主，雨勢有明顯偏少狀況。而水氣偏少情形預計維持至下周一白天，還是以多雲到晴天氣為主，中午過後南部地區、中部山區有局部雷陣雨出現。
不過，葉致均表示，從下周一晚上開始，隨著台灣東方水氣逐漸移入，到下周二中秋節上半天這段期間，東半部降雨逐漸明顯，甚至大台北也有零星降雨，其他地區以午後雷陣雨為主。下周三之後天氣視大氣配置情況，以目前資料來看，整個環境東北偏東風為主，北部和東半部地區不定時短暫降雨，其他地方午後雷陣雨為主。
葉致均表示，菲律賓東方海面有低壓正在發展，最快下周會有熱帶擾動發展，部分資料顯示會有2個颱風狀況，但也有資料顯示大的低壓發展，持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言