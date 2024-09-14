台澳跨國評審短片劇本 台灣BL漫畫可望在澳洲翻拍

「澳洲台灣影展」舉辦「台灣出版品改編短片提案競賽」，經台澳跨國評審團最終審核選出優勝者，台灣BL漫畫改編劇本可望於澳洲翻拍。澳洲知名製片弗雷斯納表示，這是建立台澳合作重要起點，盼在未來5年看到更多合作成果。

「台灣出版品改編短片提案競賽」由「澳洲台灣影展」與台灣文化內容策進院共同合作，競賽規定，參賽團隊至少要有一名澳洲成員，且至少30%拍攝需在澳洲進行。競賽高達20組人馬報名，最終選出5組優秀作品進入最終審核。

競賽13日在澳洲影視與廣播學院（Australia FilmTelevision and Radio School）舉行最終評審。5組參賽者完成簡報後，由4名來自澳洲和台灣的評審選出勝者。最終，改編自台灣熱門BL漫畫「每日青菜」的「DAY OFF」劇本提案脫穎而出，贏得5000澳元（約新台幣10萬元）獎金及翻拍機會。

參賽者背景多元。參賽者林（Lin）來自廣州，從事電影產業已有兩年經驗，其團隊成員則來自馬來西亞等其他亞洲國家。

她分享，他們選擇改編邱常婷小說集「新神」中的「千萬傷疤」，而她在看到小說的第一幕時就被深深震撼，驚嘆作者的文筆既隱晦又強大。由於文化差異，團隊在改編過程中也遇到挑戰，例如書中出現的「乩童」一詞，雖然聽說過但並不熟悉，因此需要進行大量的資料查閱，但她認為，正是這些富含台灣文化的元素，讓影片的拍攝變得更加有趣。

另一位參賽者芮克（Lachie Reck）則是澳洲的年輕獨立製作人，並有幾次短片競賽經驗，此次選擇吳明益的小說「單車失竊記」進行改編。芮克表示，自己在閱讀這部小說時，被故事的深度和獨特性打動，「要在這麼宏大的故事中找到一個小部分來進行改編，確實是個挑戰」。

競賽評審、澳洲導演凱恩茲（Colin Cairnes）說，他曾在台灣學過一年的中文，並在新加坡工作多年，一直希望看到更多澳洲與亞洲國家的跨文化合作，「這正是這個活動如此出色的原因，我們可以進行更好的合作，找到彼此的共同點，同時不同之處也會讓作品變得更加有趣」。

弗雷斯納（Kylie du Fresne）說，她對於澳洲和台灣的合製前景充滿期待，她目前正參與一部部分以台灣為背景的電影，她認為這次競賽是建立兩國合作的重要起點，並強調需要持續對話和分享創意，期待未來5年內能看到更多合作成果。

演員劉品言則是唯一來自台灣的評審，首次與跨國人士合作講評，她坦言，「像這樣的台灣故事如何在澳洲呈現，我也不一定有智慧可以想像」，然而，在看到創作者們的提案後，她逐漸改變了想法，因為人與人之間的情感與故事是具有普遍性的。

「澳洲台灣影展」總監吳耀祖表示，他原本擔心澳洲創作者是否會感興趣，然而，看到具有亞洲背景的創作者及不同敘事方式的參賽者踴躍報名，令他十分意外。他認為，台灣的文學和電影在國際上已獲得認可，希望藉由這次活動讓更多創作者發現更多訴說故事的可能性。