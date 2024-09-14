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中秋前1周末 6大省道路段今將湧出遊車潮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
公路局預估，台1線水底寮路段、台61線清水至鹿港、台2線淡水、萬里、福隆路段、台3線大溪慈湖路段將出現出遊旅次。圖為桃園市觀旅局至17日在大溪區慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場推出「夢幻水舞秀」。圖／桃園市觀旅局提供
公路局預估，台1線水底寮路段、台61線清水至鹿港、台2線淡水、萬里、福隆路段、台3線大溪慈湖路段將出現出遊旅次。圖為桃園市觀旅局至17日在大溪區慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場推出「夢幻水舞秀」。圖／桃園市觀旅局提供

今天是中秋假期放假首日，雖然今年不是連續假期，公路局預估，台1線水底寮路段、台61線清水至鹿港、台2線淡水、萬里、福隆路段、台3線大溪慈湖路段將出現出遊旅次。

公路局說，昨天省道部分路段有車多情形，包含台64線板橋路段至中和路段東向、台65線板橋路段至國道三號路段南向、台65線新莊路段至國道一號路段北向、台88線五甲系統至鳳山路段東向，其餘路段皆順暢。西部國道客運共計行駛7792班次，疏運14萬0289人，疏運人數較去同期減少8.2%；東部國道客運路線共計行駛1764班次，疏運3萬4532人，疏運人數較去年同期增加4.1%

公路局表示，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少在車陣中的時間。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已請客運業者於113年中秋假期期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，此次假期也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

中秋 國道客運 淡水

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