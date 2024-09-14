中秋假期前1周末 國道5大地雷路段 北部一早湧車潮

今天為中秋節假期前一個周六，高速公路局表示，昨天國道全日交通量為 110.9百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為2.8百萬車公里，為平日年平均1.1倍。今天上午9點國3鶯歌至大溪南向路段、國1湖口至竹北南向路段車多壅塞，時速不到30公里。

高公局說，昨天下午國道主要壅塞路段為國1南向湖口-新竹、安定-永康，國3南向中和-土城、樹林-三鶯，國5南向石碇-坪林，除國1南向湖口-新竹、國3南向中和-土城、國5南向石碇-坪林於23時紓解外，大多於昨晚8時逐漸紓解，其餘國道路段大致正常，預估今天交通量為110百萬車公里。

目前全國道路況皆大致正常，高公局表示，截至上午8時，交通量為18.6百萬車公里，今天相關疏導措施包括5至12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰及國5南向南港系統-頭城，建議西部國道南向用路人盡量於中午12時後出發；國5南向用路人盡量於下午5時後出發。