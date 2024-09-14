光影戲與大型操偶 史瑞克音樂劇創造奇幻國度

向百老匯租用授權，大嘉音樂聚工坊推出音樂劇「史瑞克」，導演張得恩表示，現場樂團採美國空運樂譜，所有聲部完整呈現。舞台加上光影戲與大型操偶，創造屬於台灣版的奇幻國度。

音樂劇「史瑞克」改編自夢工廠著名動畫電影「史瑞克」，講述了住在沼澤中的怪物史瑞克，與多話的驢子、被囚禁在高塔中的費歐娜公主等角色之間的奇遇與冒險。

張得恩接受中央社記者訪問時表示，喜歡第一版夢工廠的史瑞克故事，理由之一是這個劇情徹底顛覆傳統童話故事，「要讓不完美的真實世界呈現在我們眼前。」張得恩表示，透過劇中角色的學習與轉變，「讓大家學習接納自己不夠完美的部分，也要學習同理他人與自己的不同。」

張得恩表示，這次他用了台灣的光影戲及大型操偶表演在裡面，「史瑞克口述自己的成長過程，菲歐娜口述自己怎麼被帶進高塔，這些都用光影、皮影戲的概念來呈現，很多觀眾都是在這齣音樂劇第一次看到皮影戲。

張得恩擁有義大利國立布雷夏音樂院聲樂高等文憑，現為嘉義大學音樂學系副教授，他表示這齣音樂劇曲風包含流行與爵士樂等，將由大嘉音樂聚工坊演出，「希望能帶著年輕藝術團隊持續耕耘音樂劇領域，將國外經典的音樂劇作品帶進國內，同時也投入原創音樂劇的創作。」

「史瑞克」音樂劇將於9月14日及9月15日演出，地點在台北市政大樓親子劇場。