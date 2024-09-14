中秋賞月指數曝 賈新興：最快明天雙颱葡萄桑、蘇力生成
下周要注意颱風動態，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今年第13號颱風貝碧佳，預估今明兩天影響琉球群島一帶。另外，觀察今天至明天菲律賓東南方外海季風低壓帶，有機會明天有雙颱發展的機率，若生成則分別是葡萄桑及蘇力颱風，需留意後續其發展及移動趨勢。
近期天氣部分，他說，明天清晨，新竹以北至基隆北海岸有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。下周一，午後山區有零星短暫陣雨。下周一晚上至下周二清晨，東北角至恆春半島一帶有局部短暫陣雨，下周二午後，宜花有局部短暫陣雨，苗栗以南山區有零星短暫陣雨。
賈新興表示，下周三，北海岸、基隆至宜花東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後桃園以北、宜花東及苗栗以南山區有局部短暫陣雨。下周四，台東及恆春半島一帶有局部雨，午後嘉義以南及花東有局部短暫陣雨，苗栗至南投山區易有局部短暫陣雨。
賈新興說，下周五，台南以南沿海及南台東有局部短暫雨，午後台中以北及宜花東有局部短暫陣雨。下周六，北海岸、基隆至東北角以及高雄以南仍有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨。22日，桃園以南仍有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。23日嘉義以北有局部陣雨，午後各地有局部陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
下周二中秋節，當晚能否成功賞月？賈新興表示，基隆至高雄賞月機率高，東北角至宜花天氣不佳，台東多雲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言