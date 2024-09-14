從小吃到台式宴席 台灣美食德漢堡亮相驚豔饕客

僑委會「台灣美食國際巡迴講座」抵達德國漢堡，從庶民小吃到宴席菜，接連兩日展台灣美食魅力，駐漢堡辦事處處長陳槱順表示，盼藉此活動讓國際友人了解台灣不僅是科技大國，也是美食天堂。

漢堡（Hamburg）受地利之便，為德國最易取得國際食材的港口城市，各國餐廳眾多，「台灣美食國際巡迴講座」即選擇在當地的老字號台灣餐廳「Mr.Cherng」與「欣欣」舉辦。

「Mr. Cherng」位於德國「時代週報」（Die Zeit）總部大樓，9月11日面向台灣僑胞的「小吃教學日」當天，主廚張克勤與主廚路凱源，現場示範如何製作士林生炒花枝羹、府城蝦捲、養生麻油鷄油飯及鹹酥香香雞等4道台灣夜市美食。

宴席菜色則在9月12日於已開業超過半世紀的老字號餐廳「欣欣」向當地民眾展示。主廚先以肉羹湯、五味脆皮豆腐、蝦捲等小吃打頭陣，隨後再以蒜豆酥牛肋、椒鹽鳳尾蝦、菌菇三杯魔鬼魚、翡翠干貝等精緻的台式宴席菜，驚豔德國民眾與當地饕客的味蕾。

據僑委會新聞稿，兩日活動現場氣氛熱烈，不少僑胞向主廚請教小吃的料理技巧與烹飪步驟，僑務秘書傅瑾玲表示，台灣人擅長用美食交朋友，鼓勵台僑藉烹飪和當地社區多交流，也能邀請當地朋友赴台旅遊，深度體驗台灣多元美食文化。

駐漢堡辦事處處長陳槱順則認為，美食是台灣軟實力的表現，透過張克勤與路凱源兩位年輕且經歷豐富主廚的好手藝，能讓國際友人品嘗到正港台灣味，增添台灣不僅是科技大國，也是美食天堂的印象。

漢堡市議會綠黨籍議員拉特維森 （SonjaLattwesen）也到「欣欣」餐廳參與台灣美食饗宴，她曾擔任音樂雜誌「Rock Hard」記者，也經營一家發行重金屬與龐克音樂的唱片公司，提到在活動現場品嘗的美食，拉特維森說：「來自台灣的每一道菜，都太好吃了！」