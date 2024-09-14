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貝碧佳外圍環流影響有雨 下周可能有2颱在台灣附近發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天新竹以北到東北角整天都有短暫雨發生機會，南部地區下半天有明顯的午後雷陣雨，有短時較大雨勢發生機會。東半部地區上半天多雲，下半天山區也會有午後雷陣雨。本報資料照片
今天新竹以北到東北角整天都有短暫雨發生機會，南部地區下半天有明顯的午後雷陣雨，有短時較大雨勢發生機會。東半部地區上半天多雲，下半天山區也會有午後雷陣雨。本報資料照片

今天貝碧佳颱風逐漸影響琉球海面，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，受到它外圍環流影響，今天新竹以北到東北角整天都有短暫雨發生機會，沒下雨的時候可見到陽光。

他說，中部地區今天只有山區有短暫雨午後雨的機會，平地天氣相對良好，多雲到晴。南部地區上半天多雲時晴偶飄雨，下半天有明顯的午後雷陣雨，有短時較大雨勢發生機會。東半部地區上半天多雲，下半天山區也會有午後雷陣雨。氣溫方面，各地雲量較多，各地高溫32-34度，較前幾天有所下降。

貝碧佳颱風移動速度快，廖于霆表示，這兩天在琉球到東海一帶活動，明天颱風進入東海之後，台灣附近水氣減少，僅苗栗以北有短暫陣雨，南部山區的午後雨也會因為風向轉變而活動規模縮減。沿海風浪方面，北部東北部風浪較大，今天北部東北部沿海浪高1至2公尺，到了明天會增強到2至3公尺，若前往海邊活動要注意安全。

廖于霆表示，下周一到周二中秋節，台灣受偏東風影響，東半部雲量較多偶有短暫雨，西半部天氣晴時多雲，南部山區午後短暫雷陣雨，賞月的話還是以西部較合適。白天各地氣溫偏高，可以來到34-35度，夜晚27-28度，在城市中仍感悶熱。

下周三之後天氣變數較大，廖于霆表示，因為數值模式預報有兩個颱風形成，雖不直接侵台，但都在台灣附近活動，受到颱風外圍環流影響，台灣降雨可能增多。不過因為連熱帶性低氣壓都還沒形成，現在就斷定颱風路徑言之過早，未來還有變數，要再每天觀察預報變化。

琉球 颱風

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