蘇花公路崇德路深夜再因土石流阻斷 公路局連夜搶通

台9線蘇花公路今天凌晨再次因為164.5公里處崇德段土石流，造成雙向交通中斷，約在清晨1時20分搶通，並於2時15分全部清理完畢。公路單位表示，接下來將是中秋節，一直到18日上午8時都不會有交通管制，但會部署人員機具警戒待命即坍即清。

蘇花路廊和中到崇德路段昨天深夜突然下起大雨，台9線164.5公里處崇德路段深夜11時55分發生土石流，泥流溢滿公路，造成雙向交通受阻。公路局緊急封路，154.8K至165.7K的和仁至崇德段，今天凌晨零時起只出不進。

公路局東區養護工程分局南澳工務段長劉錦龍表示，在雨勢趨緩後，立即從南、北兩段同時搶修清坍，今天凌晨1時20分搶通，讓滯留車輛先通行，並持續清坍，清晨2時15分已全部清理完畢。

蘇花公路和仁到崇德段原本因災修需求白天有交通管制，因應中秋節，昨天傍晚5時至18日上午8時都不管制。劉錦龍說，這段時間不會有交管，但持續清理，也會在和仁與崇德兩端安排人員及機具進駐，若有坍方就即坍即清。