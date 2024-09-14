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未來2周全台天氣不穩定 9月下旬仍可能有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布未來今天起至9月27日的天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來2周台灣鄰近洋面水氣多，各地天氣不穩定。9月下旬，南海至菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發生的可能，注意氣象署最新預報資訊。

氣象署表示，第1周受颱風外圍環流影響，北部及東半部有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機會，西半部則以多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣為主。第2周太平洋高壓有增強趨勢，9月下旬南海至菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發生的可能。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象署 雨量

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