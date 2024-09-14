名醫愛女墜樓亡 崩潰「哭成廢人」 施景中代發聲：不要做傻事

傳出國內一家大醫院的副院長的女兒近日不幸亡故的消息，台大醫院婦產科主治醫師施景中在臉書透露，他的好友是名醫，也是一家大醫院的副院長，因痛失愛女崩潰了，「我的朋友，現在已經哭到變成一個廢人了，每天到殯儀館摸著她冰冷的臉龐，告訴自己要接受她已經離開的事實」。他向網友喊話，「請不要嘗試這種自我傷害的事情」。

施景中表示，他的名醫好友，是一家大醫院的副院長，刀法精湛，是硬漢型的醫師。「但是，他崩潰了」，該名醫師的女兒日前不幸墜樓，結束短暫美麗的一生，留下父母親友無限的痛徹心扉的哀痛。他與友人通電話時，對方泣不成聲，連句完整的話都沒辦法說完，他也邊講邊掉淚。

施景中表示，該名醫師友人要他寫出來，要全天下的小孩不要再做同樣的傻事，事情發生那一瞬間，「你的整個家庭就破碎了，而且無可挽回」。人生多麼美麗，前面雖然沒有路沒有路，「但是轉個身，有多少愛著妳的人都在等待著妳，妳一樣可以有一個美麗的人生」。

網友表示，「好痛心，作為父母，最不能接受的就是孩子早我們離去，尤其選擇一條這麼令所有人難過的方式離開」、「我都跟孩子說全世界最愛的人一定要是自己」、「這真的很難跨過去一個關卡，對當事人如此，對關心她的親朋好友也是，大家都心碎了」、「身為媽媽，光看文字就跟著掉淚」、「人生難免都有低潮期（站在谷底），不見得未來的路就走不下去，別太輕易放棄自己」、「他們已經無法思考了，身旁的要做好守門人」。

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