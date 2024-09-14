快訊

中秋賞月指數曝！賈新興：最快明天雙颱葡萄桑、蘇力生成

名醫愛女墜樓亡「硬漢老爸哭成廢人」 施景中代發聲：不要做傻事

手機60Hz螢幕更新率「習慣就好」不用120Hz？網曝這情況：直接有感

聽新聞
0:00 / 0:00

名醫愛女墜樓亡 崩潰「哭成廢人」 施景中代發聲：不要做傻事

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
人生多麼美麗，前面雖然沒有路沒有路，「但是轉個身，有多少愛著妳的人都在等待著妳，妳一樣可以有一個美麗的人生」。示意圖。本報資料照片
人生多麼美麗，前面雖然沒有路沒有路，「但是轉個身，有多少愛著妳的人都在等待著妳，妳一樣可以有一個美麗的人生」。示意圖。本報資料照片

傳出國內一家大醫院的副院長的女兒近日不幸亡故的消息，台大醫院婦產科主治醫師施景中在臉書透露，他的好友是名醫，也是一家大醫院的副院長，因痛失愛女崩潰了，「我的朋友，現在已經哭到變成一個廢人了，每天到殯儀館摸著她冰冷的臉龐，告訴自己要接受她已經離開的事實」。他向網友喊話，「請不要嘗試這種自我傷害的事情」。

施景中表示，他的名醫好友，是一家大醫院的副院長，刀法精湛，是硬漢型的醫師。「但是，他崩潰了」，該名醫師的女兒日前不幸墜樓，結束短暫美麗的一生，留下父母親友無限的痛徹心扉的哀痛。他與友人通電話時，對方泣不成聲，連句完整的話都沒辦法說完，他也邊講邊掉淚。

施景中表示，該名醫師友人要他寫出來，要全天下的小孩不要再做同樣的傻事，事情發生那一瞬間，「你的整個家庭就破碎了，而且無可挽回」。人生多麼美麗，前面雖然沒有路沒有路，「但是轉個身，有多少愛著妳的人都在等待著妳，妳一樣可以有一個美麗的人生」。

網友表示，「好痛心，作為父母，最不能接受的就是孩子早我們離去，尤其選擇一條這麼令所有人難過的方式離開」、「我都跟孩子說全世界最愛的人一定要是自己」、「這真的很難跨過去一個關卡，對當事人如此，對關心她的親朋好友也是，大家都心碎了」、「身為媽媽，光看文字就跟著掉淚」、「人生難免都有低潮期（站在谷底），不見得未來的路就走不下去，別太輕易放棄自己」、「他們已經無法思考了，身旁的要做好守門人」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

人生 施景中 醫師

延伸閱讀

台中25歲男打水仗全裸墜樓亡 疑「孵蛋機」助興...女友毒品罪嫌送辦

高雄六合夜市凌晨傳墜樓 36歲旅店女住客當場死亡

宜蘭某高職女學生校內墜樓 送醫搶救後不治

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

相關新聞

慎防大雷雨 中秋節東雨西晴 吳德榮：下周2擾動 注意颱風動向

今天水氣偏多，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天北部、東半部偶有局部短暫降雨；中南部多雲時晴、...

蘇花公路崇德路深夜再因土石流阻斷 公路局連夜搶通

台9線蘇花公路今天凌晨再次因為164.5公里處崇德段土石流，造成雙向交通中斷，約在清晨1時20分搶通，並於2時15分全部...

未來2周全台天氣不穩定 9月下旬仍可能有熱帶擾動發展

中央氣象署發布未來今天起至9月27日的天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來2周台灣鄰近洋面水氣多，各地...

「鐘點移工」年底前上路 5類人可申請

有「鐘點移工」之稱的外展看護工計畫將重啟。勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組昨通過「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，適用對象包...

老盟：老人福利法修正 為保障高齡權益

台灣明年將進入超高齡社會，每五人就有一人六十五歲以上，但老人福利推動聯盟指出，長者在交通權、就業權、租屋權等，仍面臨各種...

中秋賞月指數曝 賈新興：最快明天雙颱葡萄桑、蘇力生成

下周要注意颱風動態，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今年第13號颱風貝碧佳，預估今明兩天影響琉球群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。