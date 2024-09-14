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「貝碧佳」將威脅沖繩、上海 下周新擾動預報路徑仍分散

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今起至下周一降雨趨勢。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今起至下周一降雨趨勢。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

貝碧佳颱風目前是輕度颱風，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，輕颱貝碧佳今明兩天通過琉球附近後，指向長江口的情況，應該已經不變了，下周一就會來到長江口。提醒今起到下周一要去琉球、上海等地的民眾，要注意颱風的影響。

貝碧佳颱風對台灣有無影響？吳聖宇表示，應該就是只限於外圍雲系的影響，北部、東北部有較高的降雨機率，中南部要注意的還是午後雷雨降雨的情況。

至於下周是否有颱風發展、甚至影響台灣的天氣？吳聖宇表示，貝碧佳進入大陸後，菲律賓附近會留下大範圍季風低壓帶，預估季風槽中會再有新的擾動發展起來，發展的時間點應該就在下周一、周二左右，但是從歐洲模式的系集預報資料來看，整個預報路徑完全是分散的，即使是決定性預報路徑，也只是非常分散的眾多路徑其中的1條而已，還沒有太大的參考性，「所以下一顆擾動到底會是怎麼走，其實還很撲朔迷離」。

吳聖宇表示，下周一、周二新的擾動應該還在發展階段，還沒有直接影響台灣天氣，台灣有很大的機會落在大低壓帶外圍的東北風到偏東風環境內，迎風面大台北、東半部、恆春半島一帶雲量較多，有短暫陣雨機會，背風面的西半部地區則是有午後熱對流雷雨的可能。

下周二中秋節賞月，吳聖宇表示，西半部的機會比較高一些，迎風面地區比較需要碰運氣。

吳聖宇表示，下周三之後的天氣目前還很難說，可能必須要等未來這兩三天預報趨勢比較明確後，才有辦法知道會怎麼樣，還需要耐心等待。

颱風

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