嘉義布袋連4震 凌晨5時30分規模3.5淺層地震 3縣市有感

嘉義縣布袋鎮今天凌晨連續4起小區域有感地震。最近一次為今天凌晨5時30分，在嘉義縣政府西南方20.0公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模3.5地震，地震深度8.8公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度2級、台南市地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級。

根據中央氣象署的地震報告，今天凌晨1時43分，在嘉義縣政府西南方20.3公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.2公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度1級。

接著今天凌晨1時52分，在嘉義縣政府西南方20.3公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模3.7地震，地震深度9.1公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度3級、台南市地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度1級。

稍早今天凌晨5時28分，在嘉義縣政府西南方20.5公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.4公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度3級、台南市地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度1級。