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嘉義布袋連4震 凌晨5時30分規模3.5淺層地震 3縣市有感

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天凌晨5時30分，在嘉義縣政府西南方20.0公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模3.5地震，地震深度8.8公里。圖／取自中央氣象署網站
今天凌晨5時30分，在嘉義縣政府西南方20.0公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模3.5地震，地震深度8.8公里。圖／取自中央氣象署網站

嘉義縣布袋鎮今天凌晨連續4起小區域有感地震。最近一次為今天凌晨5時30分，在嘉義縣政府西南方20.0公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模3.5地震，地震深度8.8公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度2級、台南市地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級。

根據中央氣象署的地震報告，今天凌晨1時43分，在嘉義縣政府西南方20.3公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.2公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度1級。

接著今天凌晨1時52分，在嘉義縣政府西南方20.3公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模3.7地震，地震深度9.1公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度3級、台南市地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度1級。

稍早今天凌晨5時28分，在嘉義縣政府西南方20.5公里，位於嘉義縣布袋鎮，發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.4公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度3級、台南市地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度1級。

PTT八卦版網友發問「嘉義有地震嗎？」，其他網友表示，「有，抖了一下」、「台南也是」、「嘉義市+1」、「以為我暈了」、「我以為是我的錯覺」、「震央在布袋，只有沿海有感」、「台南微微一下」。

嘉義縣布袋鎮今天凌晨連續4起小區域有感地震。圖／取自中央氣象署網站
嘉義縣布袋鎮今天凌晨連續4起小區域有感地震。圖／取自中央氣象署網站

台南 嘉義 地震

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