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慎防大雷雨 中秋節東雨西晴 吳德榮：下周2擾動 注意颱風動向
今天水氣偏多，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天北部、東半部偶有局部短暫降雨；中南部多雲時晴、午後近山區有局部陣雨或雷雨，注意大雷雨。溫度方面，今天北部21至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至35度。
他說，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第13號輕颱貝碧佳續朝琉球前進、明天進入東海，以中颱之姿、撲向長江口，對台灣無影響。
是否還有颱風發展可能？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）下周三20時的模擬圖顯示，季風環流（Monsoon Gyre）內有2個擾動發展，不但位置、強度不同、擾動之間互相牽制的力道亦不同，也使得各自的模擬行徑、不確定性很大；且各國模式皆頻繁大幅調整，現在討論是否會侵台，還言之過早，持續觀察。
吳德榮表示，明天、下周一貝碧佳颱風經東海、撲向長江口；北部海面風浪增大、對台灣陸地無影響；各地轉多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。下周二中秋節並無颱風影響，但台灣東側有水氣移入，大台北、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。下周三至周五的天氣、視颱風動向而定，不確定性大，需再觀察。
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