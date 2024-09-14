健康你我他／鼻竇炎不適合植牙 牙裂換上金屬牙

我自認牙齒不是蛀壞的，而是崩裂的。自幼愛啃骨頭，喜歡口感爽脆的食物，但求好心切、急躁的個性，容易焦慮，白天常不自覺地咬緊牙關，晚上容易磨牙，咬合力強，吃飯狼吞虎嚥，一不小心咬到碎骨、植物種子如芭樂籽，牙齒就崩了。

到牙醫師那裡製作牙套，以為能長治久安。未料，卻因為牙套與真牙間有縫隙，難以清潔乾淨而蛀壞，因此拔了兩顆牙。為了重建，有以下三種選擇。

一是做牙橋，但要磨損兩顆健康牙齒，將來若因未徹底清潔而重蹈覆轍，得再拔除、重建，這不是我期待的。

二是植牙，在醫院經電腦斷層掃描後，牙醫師請我先看耳鼻喉科醫師評估後再處理，耳鼻喉科醫師診斷我有慢性鼻竇炎，還可用藥物控制，如果執意要植牙，得先動手術治癒鼻竇炎，否則植牙後交互感染，植完也得拆除，建議我這把年紀，就別折騰了；三是做活動假牙。

與牙醫師商量後，牙醫師先為我做了咬合板，叮囑我睡覺時配戴，避免繼續磨牙崩壞牙齒；以後不能吃硬的東西，吃飯得細嚼慢嚥；平時吃完食物潔牙後，閉合嘴唇即可，牙齒不必咬緊。

由於我崩裂多顆牙齒，牙醫師為我做了一套很酷的金屬材質假牙，供我使用。配戴後發現，還是老天爺賞賜的自然牙最好用。