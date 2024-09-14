聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／鼻竇炎不適合植牙 牙裂換上金屬牙

聯合報／ 文／小可（北市文山）
因為崩裂多顆牙齒，牙醫師為我做了一套很酷的金屬材質假牙。圖／小可提供
因為崩裂多顆牙齒，牙醫師為我做了一套很酷的金屬材質假牙。圖／小可提供

我自認牙齒不是蛀壞的，而是崩裂的。自幼愛啃骨頭，喜歡口感爽脆的食物，但求好心切、急躁的個性，容易焦慮，白天常不自覺地咬緊牙關，晚上容易磨牙，咬合力強，吃飯狼吞虎嚥，一不小心咬到碎骨、植物種子如芭樂籽，牙齒就崩了。

牙醫師那裡製作牙套，以為能長治久安。未料，卻因為牙套與真牙間有縫隙，難以清潔乾淨而蛀壞，因此拔了兩顆牙。為了重建，有以下三種選擇。

一是做牙橋，但要磨損兩顆健康牙齒，將來若因未徹底清潔而重蹈覆轍，得再拔除、重建，這不是我期待的。

二是植牙，在醫院經電腦斷層掃描後，牙醫師請我先看耳鼻喉科醫師評估後再處理，耳鼻喉科醫師診斷我有慢性鼻竇炎，還可用藥物控制，如果執意要植牙，得先動手術治癒鼻竇炎，否則植牙後交互感染，植完也得拆除，建議我這把年紀，就別折騰了；三是做活動假牙。

與牙醫師商量後，牙醫師先為我做了咬合板，叮囑我睡覺時配戴，避免繼續磨牙崩壞牙齒；以後不能吃硬的東西，吃飯得細嚼慢嚥；平時吃完食物潔牙後，閉合嘴唇即可，牙齒不必咬緊。

由於我崩裂多顆牙齒，牙醫師為我做了一套很酷的金屬材質假牙，供我使用。配戴後發現，還是老天爺賞賜的自然牙最好用。

牙醫 牙齒 醫師

延伸閱讀

掌握這些關鍵，植牙也能用一輩子！

植牙能使用20年都不會壞？牙醫師帶你破解植牙4大常見迷思

烏來口腔站升級手術免下山 民代盼完善更多偏鄉醫療

漱口水越辣越有效？牙醫師破解7大迷思：辣漱口水含「1物質」，長期用傷口腔

相關新聞

老盟：老人福利法修正 為保障高齡權益

台灣明年將進入超高齡社會，每五人就有一人六十五歲以上，但老人福利推動聯盟指出，長者在交通權、就業權、租屋權等，仍面臨各種...

3班護病比 遭批「過勞就地合法」

多個護理團體昨到行政院前，抗議現行三班護病比政策，「平均計算是騙局」，要求「還我真實護病比」，質疑現行計算方式讓護理人員...

中秋沒連假仍塞爆！國道晚間北部「3路段」紫爆 時速不到20公里

中秋假期將至，雖然今年沒有連假，但國道今晚已出現部分車潮，根據高速公路局1968即時路況顯示，今天晚間8點40分國道1號...

蘇花路廊又見土石流凌晨急封路 和仁至崇德只出不進

蘇花路廊昨天深夜降下短時強降雨，台9線164.5公里處崇德路段又發生土石流，公路局緊急宣布154.8K至165.7K的和...

台南排隊名店「葡吉麵包」3原料逾期挨轟黑心 老闆喊冤揭真相：很心寒

台南排隊名店葡吉麵包日前被台南市衛生局查出存放逾期原料，包括雙餡奶黃流芯、麵包助發酵粉、青蘋果餡3項產品，還有部分產品標...

「鐘點移工」年底前上路 5類人可申請

有「鐘點移工」之稱的外展看護工計畫將重啟。勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組昨通過「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，適用對象包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。