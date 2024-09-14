院長講堂／莊仁賓發揮公醫使命 翻轉百年嘉醫

「身為嘉義子弟，回家鄉服務一直是我的目標。」專精於大腸直腸癌手術、乳房腫瘤手術的莊仁賓去年7月接任衛福部嘉義醫院院長，他擁有豐富的臨床和行政歷練，以及成功翻轉台南醫院新化分院轉虧為盈的經驗，深信人才制度和願景是長遠發展的關鍵，讓公立醫院發揮公醫使命，將帶領百年歷史的嘉義醫院再現風華。

嘉義子弟回鄉服務

從小在嘉義市長大的莊仁賓，因為爸爸是洗腎患者，很早就在醫院陪病時接觸醫師職業，因此在孩提時就立志要當醫師。也因爸爸曾接受器官捐贈，他在成大就讀醫學院期間，便跟著教授李伯璋學習，對移植外科領域有很深的興趣，且進修鑽研營養學和癌症相關醫學，希望透過飲食與健康生活型態的推廣，讓民眾身體更健康，減少癌症發生。

莊仁賓在擔任台南醫院新化分院院長時期，大幅提升山區醫療品質、網羅醫師生力軍、親自參與輪值急診室操刀、提高醫師待遇、充足醫療設備以及維持佛心的看診費用，不到5年，民眾對新化分院的信任度提高，成功翻轉病患少、救護車不願意來的「蚊子醫院」，且轉虧為盈。

嘉義醫院院長莊仁賓(左二)視病猶親。圖／嘉義醫院提供

推廣優質社區醫療

就任嘉義醫院院長一年多，莊仁賓落實公醫使命照顧社區民眾健康，成立社區健康部、開辦社區健康關懷站，深入社區進行慢性病管理及衛教講座，讓民眾認識健康飲食的重要性，建議多吃全食物、天然食材，避免攝取加工食品和油炸食物；並與在地宮廟、社區藥局合作辦理義診、癌症篩檢、ＢC肝篩檢、疫苗施打等活動；也聯合社區里長建立健康顧問團，協助轉介弱勢民眾就醫和長照諮詢。

注重員工身心健康

莊仁賓相當注重員工身心健康，因此醫院提供全面性健康檢查以及舉辦健康促進活動，如紓壓手作、假日健走隊、運動皮拉提斯、體適能運動、組團參加減脂比賽等，讓員工在忙碌工作之餘，能擁有健康的生活方式。員工餐也升級，提供營養均衡餐點，更設立營養午餐計畫，每天提供豐盛的便當，內含新鮮蔬菜、優質蛋白質和低脂肪主食，並定期更換菜單。

「堅持做對的事、視病猶親、務實解決問題」是莊仁賓的工作哲學。行醫路上令他印象深刻的是，一名近70歲的退休護理師，右邊乳房腫瘤潰爛，因擔心醫療費用龐大、化療副作用，遲未就醫，後來到門診處理傷口，莊仁賓見狀立即安排各項檢查及建立病人信心，結果確診乳癌第三期，經過半年治療，今年3月完成腫瘤及乳房切除手術，術後追蹤恢復良好。讓他更堅定行醫的初衷，病患可以成功扭轉命運。

作息規律運動紓壓

莊仁賓的生活作息規律，每天一大早趁太陽還沒有完全升起時，會到醫院附近的操場跑步5、6圈，最大心率控制在150下，或是騎腳踏車運動，這樣的運動習慣不僅能保持體力，還能改善心肺功能。面對高壓的工作環境，運動是最好的紓壓方法，偶爾當壓力很大時，他會去操場跑一跑，讓大腦的腦內啡增加，提供滿滿的正能量。

莊仁賓的早餐，通常會吃1顆蘋果，喝1杯拿鐵咖啡，並且控制進食的量，七分飽即可。飲食多以原型食物為主，會補充適量的維生素C和維生素D，維生素C有助免疫系統提升，維生素D則能夠改善骨質健康。在養生方面，他平時會喝枸杞黃耆茶，可以調節免疫系統，還能夠提高身體的抵抗力，過敏症狀得到顯著改善。

假日閒暇時，莊仁賓喜歡閱讀英文小說、看場電影或是球賽都是生活小確幸。他也非常喜歡旅遊，喜歡有自然風景的國家，譬如美國的黃石公園、大峽谷或歐洲阿爾卑斯山附近的國家。

莊仁賓(右二)與醫護同仁主動深入社區進行慢性病管理及衛教講座。圖／嘉義醫院提供