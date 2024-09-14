愛肝達人站／老公不姓劉，為何老婆自稱劉太太？

老婆看診完回家對老公說：「今天開始我就是『劉』太太！」

老公：「是我戴綠帽了？」

老婆：「不是！醫師說我全身都是『瘤』！」

這位太太，因外面檢查發現肝臟長了腫瘤而來求診，以為是肝癌非常緊張。

我看了一下超音波，看起來比較像血管瘤，為了進一步確認，又幫她做了核磁共振，確定是血管瘤。可是她仍然不放心，因為她有B型肝炎，而且多年前媽媽是肝癌過世的。我再跟她解釋，她還是不放心，要我看她皮膚上摸起來有好幾顆小小圓圓的、像橄欖那樣大的瘤。

「這也是瘤，是良性的脂肪瘤。」我告訴她。

她又說：「幾天前去看婦產科，子宮也有瘤，醫師說是子宮肌瘤。」

她又說：「乳房外科醫師又告訴我乳房也有瘤，好像是纖維腺瘤！」

「我全身都是瘤！」「會是惡性的嗎？」「會死嗎？」

我說：「聽起來好像都是良性的，別緊張，定期追蹤即可！」

「全身都是瘤，那我是『瘤』太太了！」她自我解嘲說。

人體的任何地方都會長瘤，最常見的就是皮膚上的脂肪瘤，通常是良性的，長得很慢，有家族性，但會慢慢長大，通常不要緊，但如果長得太快，那就不一定了，也許是脂肪肉瘤，一定去找醫師詳細診斷。

對國人而言，肝臟的血管瘤是肝臟最常見的良性腫瘤，但也有非常少數是惡性的。由於台灣肝癌普遍，因此最常要區別的是血管瘤或惡性的肝癌，兩者有時在超音波上不太容易區別，因為超音波第一次發現有肝腫瘤，除了抽血看看有沒有B、 C肝，甲種胎兒蛋白有沒有高之外，最重要的是一定要做電腦斷層或核磁共振，以做鑑別診斷。此外，一定要定期追蹤，除非不得已才做切片檢查做確定。

總之，不管是不是「劉」太太或「劉」先生，身體有了瘤，一定要找專科醫師為您好好檢查一番，才不會延誤了治療的契機，或一直擔心睡不著。