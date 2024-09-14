老盟：老人福利法修正 為保障高齡權益

台灣明年將進入超高齡社會，每五人就有一人六十五歲以上，但老人福利推動聯盟指出，長者在交通權、就業權、租屋權等，仍面臨各種歧視與不平等，呼籲全面修正「老人福利法」，將法案正名為「高齡者權益保障法」，並納入更積極的「長者發展權」，讓長者成為社會資源而非負擔。衛福部長邱泰源昨天允諾，將請相關單位研議。

根據衛福部最新老人狀況調查，一一一年長者居住處所有電梯設備比率僅百分之十三點六七，長者無障礙居住環境仍有進步空間，且市場上存在租屋歧視，許多房東看到承租人是長者，就拒絕出租；衛福部也調查，卑親屬對尊親屬家暴比率上升，可見高照顧負荷已導致長者安全困境。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，長者生活存在諸多困難，例如大眾交通工具設計常見不符高齡者需求或數量不足，例如低底盤設計公車有利於長輩，數量卻不夠；在社會參與方面，政府鼓勵長者當志工，但許多志工計畫的意外保險卻有年齡限制，使高齡者參與受限；憲法雖保障國民平等工作權，但高齡者在求職市場難以獲得機會。

屏東科技大學永續健康照護中心研究員、衛福部前次長李麗芬表示，因應高齡化，確保長者發展權至關重要。聯合國倡議推動全齡共享社會，強調終身發展權，並於「老人綱領」中，提出破除「老人即衰弱」刻板印象，應給予長者更多機會持續貢獻社會，各國修法也朝此目標邁進。

「老人福利法不應只是微調，應改變既有思維全面翻修。」張淑卿表示，應從前端的終身教育開始，協助長者持續發展，也要整合長者健康權、居住權、受照顧權、教育權等，全面性規範，較容易被忽略的老人虐待預防，也應該入法，從不同面向協助長者發揮潛能。

邱泰源表示，醫療領域使用「高齡」代替「老人」已是常態，將邀集相關單位研議正名；邁入超高齡社會，高齡政策應兼顧社會發展，並維護個人權利，衛福部將持續推動長照3.0，以「醫療結合長照」為主軸，除建構高齡友善醫療環境，也將整合社福資源，形成整合性照護體系。

長照需求持續攀升，衛福部長照基金編列屢創新高，明年達到八七九億元，成長約百分之六，與二○一六年四十五億相比，已成長十八倍。衛福部長期照顧司副司長吳希文表示，預算將用於三大面向：完善長照服務輸送體系、落實緩和失能照顧、提升機構及社區預防性照顧服務量能，希望需求數量成長下，維持長照服務涵蓋率達八成。