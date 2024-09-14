「鐘點移工」年底前上路 5類人可申請

有「鐘點移工」之稱的外展看護工計畫將重啟。勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組昨通過「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，適用對象包括具身障手冊、重大傷病資格、就醫術後診斷紀錄、符合申請家庭看護工資格、經長照評估失能等級二級以上者五大類。試辦計畫預計十月公告、年底前至少一家試辦上路，首年目標為北中南各一家。

政策諮詢小組也通過農業部提案，農業移工員額再增八千人，總額提升至二萬名。

勞動部跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，多元陪伴照顧服務計畫由公益財團或社團法人作為試辦單位，僱用外籍移工以一對多方式，提供有照顧需求家庭全日廿四小時（包含十小時休息時間）、半日八至十二小時、部分時數四小時的就醫陪伴或照顧服務。收費由試辦單位制定，再由勞動部評選核定。細節會再邀衛福部、相關團體討論。

蘇裕國說，預估初期試辦引進一百人，試辦單位仍必須先完成國內召募程序，才能引進移工。政策諮詢小組另同意委託輔導團隊來輔導試辦單位營運、移工訓練，督導、訪視並提供諮詢。

彭婉如文教基金會常務董事、台北大學社工系副教授王品質疑，若長照評估失能二級以上就能申請多元陪伴照顧服務，可能會影響長照的潛在使用者，讓原本可能會使用長照的人直接轉去用外籍移工。她認為，適用資格與服務內涵連動，大家都希望服務便宜又好用，但若未達社會共識，可能釀成搶奪資源式的使用，標準易放難收，勞動部應以重度照顧需求為優先。